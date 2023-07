Il Galaxy S24 Plus potrebbe avere una batteria più grande

Samsung ha appena svelato i suoi due nuovi telefoni pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. I due foldable sono stati i protagonisti dell’evento Unpacked del 26 luglio e ovviamente tutti i riflettori sono puntati su questi due dispositivi.

Tuttavia, Samsung sta già lavorando ai prossimi top di gamma e proprio in queste ultime settimane le indiscrezioni sui Galaxy S24 – che l’azienda sudcoreana lancerà ufficialmente a febbraio 2024 – si sono intensificate.

Stando a quanto emerso grazie ai nuovi certificati Dekra individuati online, la batteria del Galaxy S24 Plus avrà una capacità nominale di 4.755 mAh, mentre la batteria del Galaxy S24 Ultra avrà una capacità nominale di 4.855 mAh. Se questa ipotesi dovesse trovare conferma la batteria del modello Plus della nuova serie Galaxy S24 sarà più grande rispetto al predecessore.

La batteria del Galaxy S23 Plus ha infatti una capacità nominale inferiore di 4.565 mAh e una capacità tipica di 4.700 mAh. Dato che l’elenco della batteria del Galaxy S24 Plus menziona una capacità di 4.755 mAh (nominale), Samsung potrebbe pubblicizzare il dispositivo in arrivo come dotato di una batteria da circa 4900 mAh.

In sostanza, il risultato è che il Galaxy S24 Plus potrebbe ottenere un aggiornamento della batteria e garantire anche una maggiore autonomia con una singola carica rispetto al Galaxy S23 Plus. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni: al lancio dei Galaxy S24 mancano ancora circa sei mesi, pertanto da qui a febbraio del prossimo anno molte cose potrebbero cambiare.