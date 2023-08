Il Galaxy S24 avrà una versione ‘speciale’ di Snapdragon 8 Gen 3

I fan di Samsung sanno bene che una delle caratteristiche più attese dei prossimi Galaxy S24 è certamente la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3. I nuovi top di gamma del colosso di Seul potranno utilizzare una versione speciale di questo chip, realizzata appositamente per questi telefoni.

La conferma è arrivata grazie a un benchmark che riguarda un prossimo telefono Nubia, dove viene confermato che Samsung utilizzerà una versione speciale del SoC Snapdragon 8 Gen 3 per il Galaxy S24.

Il Nubia “NX769J”, che si ritiene sia il prossimo RedMagic 9, ha la stessa scheda madre “ananas” e il regolatore “walt” del Galaxy S24+. Per farla breve, entrambi i telefoni saranno alimentati dal prossimo SoC Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia, sembra che Samsung equipaggerà il Galaxy S24 con una versione potenziata dello stesso chip.

Il chip Snapdragon 8 Gen 3 “standard” ha una frequenza di base di 2,26 GHz, due core CPU con clock a 2,27 GHz, 5 core che funzionano a 2,96 GHz e un core che funziona a 3,19 GHz. Il processore che alimenterà il Galaxy S24+ ha una configurazione diversa. Invece di avere 2+5+1 core CPU, il chip in questione ha quattro cluster CPU nella disposizione 2+2+3+1.

Il processore Snapdragon 8 Gen 3 realizzato appositamente “per i Galaxy” ha la stessa frequenza di base di 2,26 GHz e la stessa frequenza di 2,27 GHz sui primi due core della CPU. Tuttavia, il cluster a tre core ha un clock di 3,15 GHz invece di 2,96 GHz, e il singolo core ad alte prestazioni funziona a 3,30 GHz, rispetto a 3,19 GHz.

Samsung e Qualcomm proseguono quindi la partnership avviata già all’inizio di quest’anno, con il Galaxy S23 annunciato con un esclusivo SoC Snapdragon 8 Gen 2 “per Galaxy”. Non è da escludere che Qualcomm rilasci anche una versione altrettanto potente del chip “per Galaxy” per altri top di gamma non Samsung che verranno lanciati nel 2024.