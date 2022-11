Il Galaxy S23 Ultra avrà "il display più luminoso di sempre"

Mentre ci si avvicina ormai a grandi passi verso la conclusione di questo 2022, che è stato ricco di sorprese anche nel settore degli smartphone, i fan di Samsung non vedono l'ora di sapere tutti i dettagli riguardanti la serie Galaxy S23 che il colosso di Seul dovrebbe presentare ufficialmente all'inizio del 2023. Un anno che comincerà subito con il botto, quindi, con i nuovi telefoni di Samsung che faranno da apripista ad un 2023 che si preannuncia già molto entusiasmante sul fronte smartphone.

In queste ultime settimane abbiamo visto come le indiscrezioni relative ai Galaxy S23 siano andati progressivamente aumentando. Attualmente possiamo dire di conoscere diversi dettagli dei telefoni che Samsung presenterà ufficialmente tra circa un paio di mesi (forse anche meno).

Nelle scorse ore l'autorevole sito Phone Arena ha diffuso altre notizie interessanti che riguardano proprio l'imminente serie Samsung Galaxy S23. Molto probabilmente i nuovi telefoni potranno contare sulla connettività satellitare, seguendo quindi la strada tracciata da Apple e Huawei con le serie iPhone 14 Mate 50: si tratta di un'innovazione molto importante, dato che consente di lanciare avvisi sulle emergenze che si verificano nelle aree non coperte dal servizio cellulare.

Ma oltre a questa importante novità, proprio in queste ore sta circolando una voce su un altro particolare riguardante il modello più prestante della prossima serie di Samsung. Stando a quanto affermato dall'informatore di Twitter RGcloudS (tramite MySmartPrice), infatti, il Galaxy S23 Ultra potrebbe arrivare con il display più luminoso mai realizzato per uno smartphone, battendo quindi l'iPhone 14 Pro Max. Il tweet rivela che il Galaxy S23 Ultra, il modello top di gamma 2023 di Samsung, avrà una luminosità massima di 2150 nit rispetto ai 1750 del Galaxy S22 Ultra.

Il tweet sostiene inoltre che "i numeri potrebbero essere diversi al momento del lancio, a causa di ulteriori aggiustamenti". Il tipster afferma che Samsung potrebbe aumentare la luminosità massima a 2200 nit (o superiore) con una luminosità di picco minima di 2100 nit. Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, il Galaxy S23 Ultra diventerebbe lo smartphone con lo schermo più luminoso al mondo, superando il picco di 2000 nits attualmente disponibile con l'iPhone 14 Pro Max (che si vede in piena luce esterna).

Il display curvo QHD + Dynamic AMOLED da 6,8 pollici presenterà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo pertanto uno scorrimento "fluido come la seta". Il Galaxy S23 Ultra potrà inoltre contare su molte altre specifiche di primissimo livello: basti pensare che il prodotto sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 2 appena ufficializzato da Qualcomm, che sembra riuscire a garantire prestazioni a dir poco eccezionali. Inoltre, il modello Ultra dovrebbe arrivare con 12 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro Samsung posizionerà quattro fotocamere: assieme alla fotocamera principale da 200 MP vedremo anche una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e zoom spaziale 30x e una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x e zoom digitale 100x. Sul davanti, invece, il colosso di Seul ha pensato ad una fotocamera da 32 MP. Il Galaxy S23 Ultra sarà inoltre equipaggiato con una batteria da 5000 mAh, con tanto di supporto per la ricarica rapida da 25 W (mentre la ricarica wireless sarà da 15W, ndr).

Infine, il Galaxy S23 Ultra potrà contare su Android 13 come sistema operativo, con la One UI 5.1 come personalizzazione.