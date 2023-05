Il Galaxy S23 FE arriverà con un sensore da 50 MP: ecco quando

Samsung sta lavorando intensamente ai suoi prossimi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, che verranno presentati ufficialmente entro la prossima estate. Il colosso di Seul sta registrando ottimi riscontri sul mercato per la sua serie Galaxy S22 e l’auspicio è che anche la vendita di questi due nuovi foldable possa soddisfare pienamente. I fan non si sono tuttavia dimenticati di un altro prodotto, vale a dire il Galaxy S23 FE. La Fan Edition è sempre un po’ un’incognita: in molti ricorderanno cosa accadde con il Galaxy S22 FE, presentato con molto ritardo da Samsung dopo mesi di indiscrezioni che parlavano anche di una cancellazione del device.

Stando a quanto riportato da una fonte, Samsung starebbe lavorando al Galaxy S23 Fan Edition con un sensore da 50 MP al seguito. Questa sarà ovviamente solo una delle numerose fotocamere presenti sul retro del telefono, anche se finora non sono emersi dettagli sugli altri sensori.

Anche su questo sensore da 50 MP non ci sono informazioni utili, ma l’impressione è che Samsung potrebbe utilizzarlo anche per il Galaxy S23 “standard” e il Galaxy S23 Plus, ottenendo così un deciso miglioramento dal punto di vista della qualità fotografica (e videografica). Come ricordano di certo i fan di Samsung, il Galaxy S22 FE può contare su una fotocamera principale da 12 MP che non pare essere all’altezza degli standard di fascia alta del 2023, accompagnata ad un sensore teleobiettivo da 8 MP e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP.

Per quanto riguarda invece il processore, Samsung potrebbe equipaggiare il Galaxy S23 FE con un chip Exynos 2200, lo stesso che alimenta i Galaxy S22. La scelta di puntare su Exynos e non su Snapdragon potrebbe comportare un abbassamento di prezzo rispetto ai predecessori: il Galaxy S23 FE potrebbe infatti costare all’incirca 599 dollari, pari a 540 euro al cambio attuale. Il telefono dovrebbe arrivare ufficialmente sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.