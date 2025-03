Il futuro dei dispositivi Apple: l’iPhone e il MacBook pieghevoli in arrivo

Apple ha in mente di entrare nel mondo dei dispositivi pieghevoli con l’atteso lancio di un iPhone e di un MacBook in formato foldable. Queste innovazioni, sebbene ancora non ufficialmente annunciate, sono programmate per la produzione di massa entro la fine di quest’anno, con il lancio previsto per la fine del 2026 o l’inizio del 2027.

Caratteristiche del nuovo iPhone pieghevole

Il potenziale iPhone pieghevole, che potrebbe assumere il nome provvisorio di iPhone Fold, si ispirerà ai modelli Galaxy Z Fold di Samsung. Questo dispositivo avrà un design a libro che si apre e si chiude attorno a un asse verticale. La scelta di Apple di realizzare un iPhone pieghevole segna una svolta significativa per l’azienda, che da tempo studia il mercato e le tecnologie necessarie. Secondo le indiscrezioni, il gruppo è determinato a eliminare il fastidioso “crease” visibile sullo schermo interno, un difetto comune nei dispositivi foldable.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Ming-Chi Kuo, noto analista in ambito Apple, ha rivelato che l’azienda intende dotare il nuovo smartphone di un sistema di cerniera in metallo liquido, che rappresenta una novità assoluta nel panorama degli smartphone. Questa tipologia di cerniera non solo aumenterebbe la resistenza del dispositivo, ma renderebbe anche meno evidente la piega sullo schermo.

Innovazioni nella cerniera e nella visibilità dello schermo

La ricerca da parte di Apple su come migliorare la durabilità dell’iPhone pieghevole è stata intensa, con vari tentativi di ridurre l’impatto visivo della piega. L’adozione della cerniera in metallo liquido consentirebbe, una volta aperto, di mantenere il display principale piatto, riducendo così marcature e difetti visivi. Questa tecnologia, utilizzata in precedenza per componenti più piccoli come i pin per l’espulsione della SIM, si prepara a un utilizzo decisamente più significativo.

Nonostante sia solo un rumor al momento, le aspettative sono alte. Se Apple riesce a superare le problematiche storicamente legate ai dispositivi pieghevoli, l’iPhone Fold potrebbe imporsi come un punto di riferimento nel settore.

Focalizzazione sulla durata della batteria

Oltre alla qualità del display, Apple mira anche a migliorare la durata della batteria del suo nuovo dispositivo. Secondo un leak del noto informatore Yeux1122, il colosso tecnologico dovrebbe implementare un driver DDI di nuova generazione. Questo componente non solo ottimizzerà il controllo dei pixel sul display, ma favorirà anche l’impiego di pannelli più sottili, contribuendo così a ridurre il consumo energetico e l’output termico.

Per quanto riguarda le specifiche, l’iPhone pieghevole dovrebbe presentare un display interno da 7.8 pollici e un display esterno da 5.5 pollici, con iOS preinstallato. Anche per il MacBook pieghevole si prevede un ampio schermo da 18.8 pollici, che funzionerà con macOS.

Strategia di lancio e attese sul mercato

Apple ha investito anni di ricerca e sviluppo per garantire che il suo iPhone pieghevole possa competere in un mercato in rapida evoluzione. I recenti rumor suggeriscono che qualora tutte queste innovazioni fossero confermate, il nuovo iPhone potrebbe distinguersi per la sua maggiore durabilità e per uno schermo particolarmente ottimizzato che maschererebbe la piega. Aggiungendo una batteria con prestazioni superiori, Apple potrebbe trovarsi in una posizione privilegiata per lanciare un prodotto che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti utilizzano gli smartphone.

Con questi sviluppi previsti, l’attenzione è rivolta non solo ai dispositivi in arrivo, ma anche a come si allargherà il portafoglio di prodotti Apple nella categoria dei foldable. Le aspettative sono alte, e il pubblico è in attesa di scoprire se l’azienda riuscirà a rivoluzionare nuovamente il settore della tecnologia mobile.