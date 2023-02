Il display dell'iPhone 15 potrebbe essere più grande: cosa è emerso

Il 2023 è iniziato da poco e prima di vedere sul mercato i nuovi iPhone bisognerà attendere ancora molto tempo. Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Apple, la società del CEO Tim Cook programma la presentazione ufficiale dei suoi nuovi melafonini sempre per il mese di settembre: una tendenza che verrà mantenuta anche quest'anno, con il lancio degli iPhone 15 previsto per settembre 2023 (salvo improbabili cambiamenti).

Stando alle indiscrezioni Apple dovrebbe rilasciare anche stavolta quattro modelli di iPhone, caratterizzati dalle stesse dimensioni dello schermo da 6,1 pollici e 6,7 pollici della sua serie iPhone 14. Tuttavia, stando a quanto emerso online nelle scorse ore, pare che il modello standard di iPhone 15 potrebbe arrivare sul mercato con un display leggermente più grande rispetto al predecessore.

Secondo i file CAD 3D ottenuti dal sito 9to5Mac, trasformati in render dal designer Ian Zelbo, l'iPhone 15 avrà una dimensione del display di 6,2 pollici. Non è chiaro se questa dimensione riguarderà il più piccolo dei due modelli "Pro", anche se le precedenti indiscrezioni CAD suggerivano che il corpo di quest'ultimo dispositivo è di pochi millimetri più piccolo dell'iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, con una cornice più sottile e un curva più profonda attorno ai bordi.

A differenza di quanto emerso con l'iPhone 15 Pro, il render relativo all'iPhone 15 di base lascia presupporre che questo modello avrà pulsanti capacitivi. Per il resto l'iPhone 15 'standard' dovrebbe arrivare con tutte le caratteristiche già trapelate di recente, ovvero una configurazione a doppia fotocamera, la Dynamic Island a forma di pillola (adottata su tutti e quattro i modelli, ndr) e l'adozione della tecnologia USB-C al posto della connettività Lightning. Man mano conosceremo anche tutti gli altri dettagli dei nuovi iPhone.