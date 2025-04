Il dipartimento di giustizia abbandona l’azione contro le frodi in criptovalute sotto l’amministrazione Trump

La recente decisione dell’amministrazione di Donald Trump di smantellare una unità del Dipartimento di Giustizia dedicata all’applicazione delle leggi sulle frodi legate alle criptovalute segna un cambiamento significativo nella regolamentazione di questo mercato in espansione. Con questa mossa, Trump intende porre fine a ciò che il governo definisce “regolamentazione attraverso la persecuzione“. A seguito di questa delibera, il panorama normativo per le criptovalute negli Stati Uniti è destinato a subire una revisione sostanziale.

Il memorandum di Todd Blanche e le nuove linee guida

In un memorandum ottenuto dal Washington Post, il vice Procuratore Generale Todd Blanche ha impartito direttive chiare ai procuratori federali. Secondo il documento, le autorità non devono più intraprendere azioni legali o di enforcement che possano sovrapporre normative sui beni digitali. I procuratori sono stati istruiti a non inquadrare più nel mirino le piattaforme di scambio di criptovalute, i servizi di mixing e tumbling, e i portafogli offline per le violazioni involontarie dei regolamenti da parte degli utenti finali. Inoltre, sono stati ordinati stop alle indagini in corso che risultano “incompatibili” con questa nuova linea politica.

Questo memorandum, diffuso lunedì, rappresenta una chiara indicazione dell’intento dell’amministrazione Trump di allentare la presa sulla regolamentazione delle criptovalute, delegando il compito di vigilanza ai “regolatori effettivi” che opereranno al di fuori del sistema penale tradizionale.

Le ripercussioni sul mercato delle criptovalute

La decisione di non perseguire le piattaforme di criptovalute potrebbe avere sia effetti positivi che negativi sul mercato. Da un lato, una riduzione delle limitazioni legali può incentivare la crescita e l’innovazione nel settore, attirando nuovi investitori e facilitando il funzionamento delle aziende crypto. D’altro canto, l’assenza di controlli rigorosi potrebbe amplificare il rischio di frodi e abusi, lasciando vulnerabili gli investitori di fronte a pratiche commerciali poco chiare.

Un altro aspetto interessante è che il cambio di rotta da parte del Dipartimento di Giustizia coincide con le attività di altre agenzie, come la Securities and Exchange Commission, la quale ha anch’essa ridotto l’intensità delle indagini su aziende accusate di violazioni nel settore delle criptovalute, come Robinhood e Coinbase. Questo scenario potrebbe dare a molti operatori del mercato l’impressione che vi sia una maggiore libertà di azione, ma resta da vedere come si evolverà la situazione in un contesto dove la vigilanza è cruciale per una crescita sostenibile e sicura del marketplace crypto.

Il nuovo focus sulle attività criminose

In un cambiamento di priorità, la strategia dell’amministrazione Trump si concentrerà ora sulla persecuzione di singoli individui che traggono profitto ingiusto dai furti e frodi nei confronti degli investitori in criptovalute, oppure che utilizzano beni digitali per attività criminali come il terrorismo, il traffico di droga e di esseri umani, la criminalità organizzata, l’hacking e il finanziamento di cartelli. Questa nuova direzione mira a garantire che il settore rimanga un ambiente sicuro per gli investitori onesti, mentre attraverso una sorveglianza più focalizzata si perseguiteranno le azioni realmente dannose e pericolose.

La semplificazione delle posture normative potrebbe alterare notevolmente la percezione delle criptovalute da parte del pubblico e degli investitori, indicando una potenziale era di maggiore accettabilità e utilizzo di questa innovativa forma di valuta. Con Trump che modifica attivamente l’approccio del suo governo verso questo settore, è imperativo che gli operatori del mercato e gli investitori si preparino a un periodo caratterizzato da incertezze ma anche opportunità significative.