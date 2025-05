Il Delta Emulator si aggiorna: nuove opportunità di pagamento per gli utenti di iOS

Il Delta Emulator, applicazione dedicata all’emulazione di giochi retrò come quelli di N64, NES e Game Boy, sta introducendo significativi cambiamenti in seguito alla recente sentenza nel caso Epic Games contro Apple. Questo provvedimento giuridico ha aperto a nuovi scenari per lo sviluppo di applicazioni su iOS, permettendo ai programmatori di indirizzare gli utenti verso opzioni di pagamento alternative senza il vincolo della commissione del 27% imposta dalla casa di Cupertino.

La decisione della corte e le conseguenze per gli sviluppatori

Nel mese scorso, la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha emesso una sentenza favorevole a Epic Games, stabilendo che Apple non poteva più limitare i pagamenti a sole modalità interne alle proprie app. Questa decisione ha portato a una ristrutturazione delle politiche delle app su iOS, aprendo la strada per una maggiore libertà agli sviluppatori di monetizzare le proprie creazioni. Delta Emulator è uno dei primi a sfruttare queste nuove opportunità, permettendo agli utenti di abbonarsi a servizi premium attraverso Patreon in modo più diretto.

Con questo aggiornamento, Delta non solo semplifica il processo di adesione a Patreon, ma consente anche di evitare commissioni elevate. Il fondatore del Delta Emulator, Riley Testut, ha comunicato entusiasta su Mastodon che ora le menzioni di Patreon possono essere fatte liberamente, senza che Apple tratti una parte delle donazioni.

Un nuovo flusso di iscrizione a Patreon

L’aggiornamento apportato al Delta Emulator ha modificato la sezione delle impostazioni dell’applicazione, invitando gli utenti a unirsi a Patreon per sbloccare icone esclusive e ottenere accesso anticipato a nuove funzionalità. Quando si clicca sul pulsante di adesione, l’app apre una pagina web interna che offre diversi livelli di abbonamento, i quali includono vantaggi come l’accesso a versioni beta dell’app e l’accesso al Discord privato dei programmatori.

Questa opzione di iscrizione, che in precedenza era stata introdotta nel dicembre scorso, consente agli utenti di fruire di benefici esclusivi. Tuttavia, la modifica delle politiche di Apple aveva reso necessario che i prezzi degli abbonamenti su iOS fossero aumentati per compensare la commissione: abbonamenti da 3, 5 e 10 dollari diventavano rispettivamente 10, 15 e 30 dollari. Questa nuova funzione permette di aggirare i costi aggiuntivi, offrendo un’alternativa più vantaggiosa.

La situazione attuale e le opzioni di pagamento

Attualmente, all’interno dell’app Delta, gli utenti possono ancora trovare l’opzione di acquisto diretto con i prezzi aumentati. Tuttavia, questa modalità è meno prominente e si trova all’interno di un menu chiamato “Metodi di pagamento alternativi” nelle impostazioni dell’app. I programmatori stanno così cercando di disincentivare l’uso di procedure di pagamento che richiedano a Apple di ricevere una percentuale sul guadagno, implementando metodi più diretti e favorevoli per gli utenti.

Queste novità rappresentano un passo importante per un’applicazione come Delta, che si è distinta nell’emulazione di giochi storici. Grazie a questi aggiornamenti, gli utenti possono ora godere di un’esperienza più ricca e conveniente, segnalando un cambiamento significativo nel rapporto tra sviluppatori e piattaforme di distribuzione come Apple.