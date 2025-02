Il 2025: Un anno di crescita per il mercato degli smartphone con previsioni positive

Il settore degli smartphone si prepara ad affrontare un 2025 caratterizzato da prospettive favorevoli, confermando una tendenza di crescita avviata nel 2024, che ha registrato un incremento del 6,1%. Secondo l'International Data Corporation , nelle sue analisi periodiche, si stima che le spedizioni globali raggiungeranno la cifra notevole di 1,26 miliardi di unità. Questo rappresenterebbe un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente, creando un'atmosfera di ottimismo tra i produttori e gli investitori del settore.

La dinamica di Android vs. iOS

Uno degli aspetti più importanti delineati nel rapporto è il successo continuo del sistema operativo Android. IDC prevede una crescita annuale di Android del 2,5%, evidenziando un'inversione di rotta rispetto ai trend degli anni passati. In particolare, la crescita di Android è prevista essere di gran lunga superiore a quella di iOS, il sistema operativo di Apple, atteso a un incremento dell'1,8%. Un fattore cruciale che gioca a favore di Android è rappresentato dal mercato cinese, dove si prevede che questo sistema operativo vedrà un aumento impressionante del 5,6%.

Nabila Popal, direttore di ricerca senior di IDC, ha affermato: "Android è destinato a crescere a un ritmo del 40% più veloce rispetto a iOS quest'anno." Questa crescita è supportata da politiche governative cinesi, che favoriscono i dispositivi Android, e dalla domanda di aggiornamenti da parte dei consumatori. Si tratta di un'ottima notizia per i produttori che operano in Cina, un mercato che fino a qualche anno fa era in calo.

Confrontando i due giganti del settore mobile, iOS sta vivendo una situazione complessa in Cina, con previsioni di un calo dell'1,9% nel 2025. Tuttavia, a livello globale, il sistema operativo di Apple non sembra subire eccessivamente il colpo e continuerà a crescere, supportato dalla forte domanda negli Stati Uniti e dal crescente interesse in mercati emergenti come India e Indonesia. Qui, iOS sta registrando tassi di crescita del 18% e del 9%, rispettivamente.

Il mercato statunitense: resilienza nonostante le tariffe

Anche con l'introduzione di tariffe del 10% sugli smartphone importati dalla Cina, il mercato statunitense sembra in grado di mantenere il suo slancio, con una previsione di crescita del 3,3% nel 2025. Questa resilienza è attribuibile alla necessità di aggiornamento da parte dei consumatori, molti dei quali si trovano con dispositivi obsoleti che richiedono di essere sostituiti. Anthony Scarsella, altro direttore di ricerca di IDC, sottolinea che la maggior parte degli americani acquista smartphone attraverso piani rateali, spesso associati a permute.

Secondo Scarsella, "Anche se le nuove tariffe aumenteranno leggermente i prezzi medi di vendita, la maggior parte degli acquisti avviene tramite schemi che riducono l'impatto dei prezzi agli occhi dei consumatori." Questo approccio rende meno rilevante la questione dell’ASP nelle decisioni d'acquisto.

Le prospettive future per il settore smartphone

Mentre il mercato degli smartphone si evolve, IDC prevede una crescita moderata negli anni dal 2024 al 2029, con un tasso di crescita annuale composto dell'1,6%. Vari fattori potrebbero influenzare questo scenario, come l'aumento della penetrazione degli smartphone a livello globale, cicli di aggiornamento più lunghi e la crescente competizione del mercato degli smartphone usati.

Nonostante la crescente disponibilità di dispositivi Android economici, l'ASP globale dovrebbe mantenersi intorno ai 434 dollari nel 2025, con stime di un lieve decremento fino a 424 dollari entro il 2029. Questo indicatore suggerisce come il valore medio di mercato possa rimanere relativamente stabile, nonostante le variazioni nei volumi di spedizione.

Il panorama futuro per il mercato degli smartphone appare quindi evolutivo, ma con una base robusta che offre spunti di ottimismo e previsioni incoraggianti per gli attori del settore.