Il 2025 dei cellulari: assenze pesanti e nuovi sviluppi nel mondo degli smartphone

Il 2025 segna un anno significativo nel panorama degli smartphone, caratterizzato dall'introduzione di funzionalità avanzate grazie alla nuova gamma Galaxy S25 di Samsung e dall'emergere di un successore dell'iPhone SE, nome in codice iPhone 16e. Tuttavia, una notizia ha sorpreso e deluso gli appassionati: OnePlus ha ufficialmente annunciato che non ci sarà il seguito del suo pieghevole, il OnePlus Open 2. Questo sviluppo ha creato preoccupazione non solo per la casa produttrice, ma anche per il futuro dei telefoni pieghevoli in generale.

L'annuncio di OnePlus e le sue implicazioni

Solo qualche giorno fa, OnePlus ha comunicato la decisione di non lanciare il OnePlus Open 2 nel 2025, descrivendo questa scelta come una rielaborazione delle proprie strategie relative ai telefoni pieghevoli. Un manager del prodotto ha condiviso un messaggio alla comunità sul sito ufficiale del brand, chiarendo che: "Abbiamo considerato attentamente i tempi e i nostri prossimi passi nei dispositivi pieghevoli, e abbiamo deciso di non rilasciare un dispositivo pieghevole quest'anno." Le parole scelte lasciano poco spazio all'ottimismo, specialmente per tutti coloro che seguono con interesse l’evoluzione dei dispositivi pieghevoli.

Questa decisione non è vista semplicemente come un cambiamento di rotta da parte di OnePlus. Il OnePlus Open, lanciato nel 2023, aveva stabilito un nuovo standard nel settore, spingendo altri produttori ad alzare la propria asticella. Ora, con l'assenza di un modello successore, si teme che l'innovazione nel mercato dei pieghevoli possa rallentare. La forte presenza del OnePlus Open ha, infatti, costretto i competitor a migliorare le proprie offerte, creando una sorta di gara per chi poteva presentare il pieghevole più avanzato.

Caratteristiche del OnePlus Open che hanno fatto la differenza

Presentato nel 2023, il OnePlus Open ha rapidamente conquistato il titolo di miglior telefono pieghevole nel nostro ranking. La sua struttura leggera e sottile è stata subito emulata da altri marchi, creando un nuovo punto di riferimento. La tecnologia Flexion Hinge ha diminuito notevolmente la crepa visibile, un problema ricorrente per altri dispositivi pieghevoli, mentre l’autonomia della batteria ha superato quella di molti concorrenti.

Una delle caratteristiche più innovative del OnePlus Open resta tuttavia il suo approccio al multitasking. Se la maggior parte dei telefoni pieghevoli permette di gestire più applicazioni contemporaneamente, il sistema Open Canvas di OnePlus consente una gestione particolarmente fluida, consentendo una rapida alternanza tra diverse applicazioni in modalità schermo intero. Inoltre, sono state messe a disposizione delle impostazioni predefinite per combinare le applicazioni più utilizzate, migliorando così la produttività.

Molti osservatori si aspettavano che il OnePlus Open 2 potesse attingere a spunti dall’Oppo Find N5, altro dispositivo pieghevole recente che avrebbe rappresentato un modello ideale per l'evoluzione della gamma. La possibilità di un design ancora più sottile e una minore visibilità della piegatura era uno dei punti di forza di questo modello. Il rapporto di collaborazione tra OnePlus e Hasselblad aveva inoltre alimentato speranze per un significativo miglioramento delle prestazioni fotografiche nel successore.

Le prospettive per i pieghevoli Samsung

L'assenza di un OnePlus Open 2 nel 2025 ha effetti anche sulle aspettative riguardanti gli altri produttori, in particolare Samsung. La casa sudcoreana sta lavorando al Galaxy Z Fold 7, il cui debuto è previsto entro la fine dell'anno, se manterrà il consueto piano di aggiornamento. Tuttavia, le filtrazioni sul nuovo modello parlano solo di un dispositivo che sarebbe più leggero e sottile, dotato di uno schermo interno più grande, ma senza presentare testimoniamenti di vere innovazioni radicali.

Un altro aspetto preoccupante della notizia riguarda il possibile passaggio a un chipset Exynos 2500, abbandonando il collaudato Snapdragon 8 Elite. È difficile credere che Samsung possa proporre un modello a prezzo ridotto dopo l’aumento di costo del Galaxy Z Fold 6, in quanto la strategia sembra orientata a mantenere un posizionamento premium.

Nonostante le incertezze, rimane la possibilità che Samsung abbia in serbo nuove funzionalità basate su Galaxy AI, simili alle novità introdotte con i modelli S25, puntando a rilanciare l’interesse per i telefoni pieghevoli. Potrebbe emergere anche un miglioramento nella gestione delle applicazioni multiple, seguendo l'esempio di OnePlus.

Il futuro dei pieghevoli: nuove speranze o stagnazione?

La situazione non è completamente negativa per i telefoni pieghevoli. Le voci riguardanti un Galaxy G Fold, dotato di uno schermo a tripla piega, sottintendono l'arrivo di design nuovi e stimolanti. Allo stesso modo, i progetti di Samsung e Motorola per migliorare i pieghevoli a conchiglia promettono di portare sul mercato modelli più accessibili come il Galaxy Z Flip FE.

Tuttavia, senza il OnePlus Open 2, il panorama dei pieghevoli potrebbe risultare meno emozionante. Questo modello avrebbe offerto un'alternativa valida per coloro che cercano un dispositivo pieghevole e avrebbe stimolato gli altri produttori a diversificare la propria offerta. Senza la pressione esercitata da OnePlus, le case concorrenti potrebbero perdere l'incentivo a innovare e a presentare sul mercato dispositivi all'altezza delle aspettative dei consumatori.