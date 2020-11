iFixit ha smontato l’iPhone 12 Pro Max: batteria a forma di L e buona riparabilità (ma c’è qualche criticità)

Tra i tanti aspetti che riguardano i nuovi modelli di iPhone, finora si era parlato effettivamente poco del loro grado di riparabilità. Per capire se Apple ha lavorato bene anche su questo fronte è servito l’intervento di iFixit, l’azienda che esegue solitamente lo smontaggio di prodotti proprio per valutarne la riparabilità (e non solo).

iFixit ha pubblicato i risultati dello smontaggio dell’iPhone 12 Pro Max, che rivela alcune differenze uniche nel design degli interni, inclusa l’intera estensione del sistema di fotocamere più grande che assicura un miglioramento delle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

All’apertura di ‌iPhone 12 Pro‌ Max, la prima evidente differenza rispetto a ‌iPhone 12 Pro‌ è la presenza di una batteria a forma di L, che Apple ha utilizzato per la prima volta su iPhone 11 Pro Max. Si tratta di una batteria differente rispetto al formato rettangolare dell’iPhone 12 Pro: stando alle voci, pare che Apple abbia scelto questa soluzione per compensare l’aumento dei costi dovuto all’introduzione della tecnologia 5G.

La batteria dell’‌iPhone 12 Pro‌ Max è ancora la più capiente della serie ‌iPhone 12‌, in grado di fornire 14,13 Wh rispetto ai 10,78 Wh utilizzati in ‌iPhone 12‌ e ‌iPhone 12 Pro. Tuttavia, si tratta ancora di una batteria inferiore rispetto a quella da 15,04 Wh utilizzata nell’‌iPhone 11 Pro Max‌.

Altrove, iFixit evidenzia il design più compatto della scheda logica rispetto a ‌iPhone 12‌, così come il lettore di schede SIM modulare, che è “eccellente per la riparazione, anche se un po ‘stranamente posizionato”. Inoltre, l’azienda sottolinea le guarnizioni in gomma invece dell’adesivo per fissare gli altoparlanti, rendendo così la procedura di rimozione e sostituzione, secondo iFixit, “molto più semplice rispetto agli anni passati”.

‌‌IPhone 12 e ‌iPhone 12 Pro‌ hanno ottenuto un punteggio di riparabilità di 6 su 10, e anche l’iPhone 12‌ Max Pro ottiene lo stesso punteggio. iFixit ha tenuto a precisare che l’utilizzo delle viti proprietarie da parte di Apple e l’aumento dell’impermeabilità dei dispositivi sono entrambi aspetti che vanno complicare le riparazioni. Infine, le possibilità di rottura sono aumentate a causa della presenza del vetro sulla parte anteriore e posteriore dei due dispositivi‌.

Fonte MacRumors