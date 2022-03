L’idea di Huawei per avere il 5G: una cover può risolvere il problema

Le vicissitudini di Huawei sono ormai note a tutti. L’azienda cinese è passata rapidamente dall’essere dominatrice nel settore degli smartphone a rischiare il tracollo a causa del celebre ban inflitto dagli Stati Uniti, che ha provocato il ritiro della licenza da parte di Google e l’impossibilità di utilizzare i servizi del gigante di Mountain View.

Come noto, pare che le restrizioni applicate dagli USA fossero dovute ai presunti rapporti della stessa Huawei con il Partito Comunista Cinese: per gli statunitensi, infatti, l’azienda con sede a Shenzhen utilizzava i suoi dispositivi per spiare i cittadini americani (accuse mai provate).

Sta di fatto che Huawei non può avere acceso alla Catena di approvvigionamento statunitense e non può ricevere chip all’avanguardia dalle fonderie che utilizzano la tecnologia americana per costruire chip. Una situazione che ha inevitabilmente sbarrato la strada del 5G all’azienda cinese.

Tuttavia, stando a quanto riportato da ITHome (tramite HuaweiCentral), pare che Huawei stia lavorando a una cover per telefoni che consentirà agli smartphone P50 “solo 4G” di connettersi ai segnali 5G.

Il P50 Pro, considerato il modello di punta della serie di Huawei, è alimentato con un processore Snapdragon 888 progettato per funzionare solo con il 4G. Tuttavia, la cover 5G consentirà comunque al dispositivo di accedere ai segnali della rete di nuova generazione, come sostiene anche il sito AnTuTu. La teoria degli esperti del settore è che la serie P50 sia stata costruita per connettersi al 5G e che la “5G Mobile Phone Case” vada ad attivare proprio questa tecnologia.

Huawei annuncia un nuovo modello P50E “low-cost”

Nel corso della sua conferenza di primavera Huawei ha aggiunto anche un nuovo modello “low-cost” alla linea P50. Si tratta del P50E, equipaggiato con un chipset Snapdragon 778G di fascia media e disponibile in due diverse configurazioni. Il modello con 8 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione ha un prezzo di 4.088 yuan (circa euro), mentre il modello con 8 GB di memoria e 256 GB di spazio di archiviazione viene venduto a 4.488 yuan (euro al cambio attuale).

Il P50E – che sarà disponibile in White, Black, Cocoa Gold e Galaxy Blue – è dotato di un display piatto da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione di 1224 x 2700. Le tre fotocamere sul retro sono caratterizzate da un sensore principale da 50 MP, un sensore da 13 MP ultra grandangolare e infine un teleobiettivo guidato da un sensore da 12 MP. Sul davanti è invece posizionato un sensore da 13 MP.

La batteria da 4.100 mAh si ricarica rapidamente a 68 W e la certificazione IP68 assicura un’ottima resistenza ad acqua e polvere.

Fonte Phone Arena