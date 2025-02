I televisori intelligenti e la loro gestione dei dati degli utenti: ecco cosa sapere

Nell'era della tecnologia avanzata, i televisori non si limitano a essere più grandi, ma diventano anche più intelligenti. Tuttavia, questa intelligenza può comportare dei rischi riguardo alla privacy. Un esempio lampante è l'Automatic Content Recognition , una funzione che monitora, spesso senza il consenso esplicito dell'utente, i contenuti che si guardano. Scopriamo cosa significa realmente e come si può disattivare.

Che cos'è l'Automatic Content Recognition ?

L'Automatic Content Recognition è una funzionalità progettata per migliorare l'esperienza dell'utente fornendo raccomandazioni personalizzate su film, serie TV e video, ad esempio su piattaforme come YouTube. Questo sistema viene attivato quando si accende il televisore, proponendo di attivare raccomandazioni avanzate.

La caratteristica principale di questa funzione è il suo approccio alla raccolta dei dati: l'ACR anonimizza le informazioni sugli spettatori e le rende accessibili ai produttori di contenuti e ai fornitori di servizi di streaming. Questo significa, per esempio, che una piattaforma come Vizio non può sapere esattamente che un utente ha guardato tutte le stagioni di un reality show, ma può raccogliere dati su quante persone in una certa area geografica seguono un programma specifico, come "House of The Dragon". Queste informazioni possono successivamente essere utilizzate per strategie pubblicitarie o anche rivendute a società di marketing.

Come disattivare l'ACR

Disabilitare l'ACR può sembrare una procedura complicata, dato che i produttori di televisori rendono difficile l'accesso a questa impostazione. Tuttavia, è cruciale comprendere dove si trova questa funzione e come disattivarla per proteggere la propria privacy.

Per i televisori Vizio, l'ACR può essere trovato sotto la sezione "Reset and Admin" etichettato come "Viewing Data". Google TV, utilizzata da marchi come TCL, Hisense e Sony, offre questa opzione sotto "Privacy", dove è indicata come "Usage and diagnostics". I televisori Samsung, con il sistema operativo Tizen, presentano l'ACR sotto "General" e "Privacy", e per disattivarlo basta deselezionare l'opzione pertinente.

Roku, pur non avendo una vera e propria funzione ACR, offre una sezione "Privacy" con impostazioni opportune per limitare la condivisione dei dati. D'altro canto, i televisori LG, basati su webOS, richiedono di accedere a 'Impostazionier' e successivamente a "Future", per poi individuare "Live Plus", la loro terminologia per l'ACR. Disabilitando questa funzione, si contribuisce a garantire una maggiore sicurezza dei dati personali.

La questione della privacy nei televisori moderni

L'uso di funzioni come l'ACR pone quesiti fondamentali riguardo alla privacy degli utenti. Mentre le raccomandazioni personalizzate possono arricchire l'esperienza visiva, il prezzo da pagare è la perdita di parte della propria riservatezza. È importante sottolineare che i produttori di contenuti e i servizi di streaming cercano attivamente questi dati per influenzare le abitudini di visione e le decisioni d'acquisto degli utenti.

I consumatori devono essere consapevoli di queste pratiche e informarsi sulle opzioni per proteggere i propri dati. Disattivare l'ACR non solo limita la raccolta di informazioni, ma offre anche un controllo maggiore sulla propria esperienza di fruizione dei contenuti. Questa epoca di televisori intelligenti richiede un approccio attento e informato alla gestione della propria privacy, specialmente in un mondo dove i dati personali sono sempre più preziosi.