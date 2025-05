I repubblicani in assemblea vogliono frenare la regolamentazione dell’intelligenza artificiale

Il dibattito sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale si intensifica negli Stati Uniti, mentre i repubblicani cercano di limitare il potere degli Stati nell’adottare leggi contro questa tecnologia. Domenica, un comitato della Camera controllato dai repubblicani ha presentato una proposta di riconciliazione budgetaria con l’intento di bloccare gli Stati da ogni iniziativa normativa mirata a regolamentare un ampio spettro di sistemi automatizzati di computing. La mossa, se approvata, interesserà una varietà di applicazioni che spaziano dai chatbot di intelligenza artificiale ai risultati delle ricerche online.

Dettagli della proposta di legge

Il progetto introdotto dal presidente del Comitato per l’energia e il commercio, Brett Guthrie , mira a impedire che gli Stati possano imporre “ostacoli legali” sui modelli di IA e sui sistemi di decisione automatizzata. Questi ultimi comprendono qualsiasi processo computazionale derivante dall’apprendimento automatico o da modelli statistici, che fornisca output semplificati, come punteggi o raccomandazioni, influenzando materialmente le decisioni umane.

Questo intervento non solo si rivolge direttamente all’IA, ma si teme possa avere ricadute su innumerevoli aree. Travis Hall, direttore per i rapporti statali presso il Center for Democracy & Technology, ha avvertito che i sistemi di decisione automatizzati definiti nella proposta influenzano servizi digitali fondamentali, come i risultati di ricerca e le diagnosi sanitarie.

I rischi della mancanza di regolamentazione

Con oltre 500 leggi proposte durante la sessione legislativa del 2025, molte delle quali riguardano la sicurezza dei chatbot per i minori e altre misure contro i deepfake, l’approvazione di questa legge rappresenterebbe un ostacolo significativo per gli sforzi di regolamentazione. Se la proposta riceve l’ok, gli Stati che hanno già varato normative sulla IA potrebbero vedere vanificati i loro progressi.

La California è stata in procinto di adottare la legge sui diritti di sicurezza dell’IA SB 1047, che avrebbe imposto regole severi e responsabilità legali alle aziende operanti nel settore, incluse OpenAI e Google. Il governatore Gavin Newsom ha infine deciso di vetare la legge, il che ha fatto emergere ulteriormente il desiderio di alcune aziende di avere un’unica normativa federale piuttosto che una giungla di leggi statali.

Le critiche della minoranza democratica

I membri del partito democratico hanno espresso forti critiche verso questo tentativo di congelare qualsiasi forma di regolamentazione per un decennio. La rappresentante Jan Schakowsky ha affermato che la proposta permetterebbe alle aziende di IA di ignorare le protezioni sulla privacy, contribuendo alla diffusione di contenuti falsi e consentendo pratiche di profilazione dannose per i consumatori. Anche il senatore Ed Markey ha emesso un monito, dichiarando che un simile provvedimento potrebbe condurci a un “buio medioevo” per l’ambiente, per i bambini e per le comunità più vulnerabili.

L’organizzazione no profit Americans for Responsible Innovation ha paragonato questa proposta a un fallimento simile registrato nella regolamentazione dei social media. ARI ha avvertito che ritardi nella regolazione di altre tecnologie hanno portato a conseguenze negative avvertite fino ai giorni nostri.

Possibili ostacoli nel congresso

Anche se questa proposta ha il potenziale per suscitare preoccupazioni nel Congresso, in particolare al Senato, la situazione rimane complessa. Secondo la regola di Byrd, le leggi di riconciliazione possono riguardare solamente questioni fiscali, ma non sono mancati i segnali di allerta sull’impatto di questa normativa. È inquietante vedere i legislatori repubblicani rivendicare il diritto di limitare la supervisione su una tecnologia che sta entrando a far parte della vita quotidiana di tutti.