I Redmi Buds 6 Pro: Qualità e Prezzo Competitivo nei Cuffie True Wireless

I Redmi Buds 6 Pro si presentano come un’ottima opzione per chi desidera auricolari wireless di buona qualità a un prezzo accessibile. Questi auricolari, ben progettati per la fascia media, offrono diverse funzionalità interessanti che li rendono un'opzione allettante per gli utenti. Nonostante alcune piccole imperfezioni, l’insieme risulta soddisfacente e in linea con le aspettative.

Design e ergonomia

Il case dei Redmi Buds 6 Pro si distingue per le sue dimensioni compatte, paragonabili a quelle degli AirPods Pro, rendendo facile il trasporto in qualsiasi tasca. Con una certificazione IP54, questi auricolari non devono temere polvere e liquidi, garantendo così resistenza in diverse condizioni. Tuttavia, sia gli auricolari sia il case sono realizzati in plastica, e ciò potrebbe non conferire una sensazione di alta qualità al tatto, ma il loro peso di soli 5,2 grammi assicura comfort anche durante utilizzi prolungati.

La confezione di vendita include un cavetto USB/USB-C per la ricarica, seppur di dimensioni ridotte e non particolarmente robusto, due coppie di gommini e un manuale d'istruzioni che rispecchia gli standard comuni del settore.

Prestazioni audio

Dal punto di vista audio, i Redmi Buds 6 Pro non deludono. Sebbene non siano progettati per i puristi del suono, offrono un'esperienza di ascolto soddisfacente, con un equilibrio tra le frequenze che si distingue, in particolare per la qualità dei bassi. Questi risultano decisi e rotondi, mentre i medi e gli alti si fanno notare per la loro chiarezza e precisione, dovuta alla presenza di un doppio altoparlante in ceramica da 6,7 mm e un driver dinamico in titanio da 11 mm. Xiaomi ha puntato anche sul supporto al codec Bluetooth ad alta risoluzione LDAC, offrendo così un ascolto di buona qualità.

La risposta delle cuffiette è tale da permettere un utilizzo prolungato senza avvertire fastidi, a patto che non ci siano problematiche di adattamento agli auricolari in-ear.

Funzionalità app e controllo del suono

L'app associata, Xiaomi Earbuds, si rivela utile per personalizzare i comandi e per le funzioni di gestione, come il ritrovamento degli auricolari smarriti e l'impostazione della cancellazione attiva del rumore . La modalità di Trasparenza è adatta per ascoltare i suoni circostanti, anche se in alcune situazioni risulta un po’ metallica. La possibilità di scegliere tra diversi profili sonori e un equalizzatore a 10 bande consente un'ulteriore personalizzazione dell'audio, utile per adattarsi ai vari generi musicali.

La tecnologia ANC, che Xiaomi dichiara capace di ridurre fino a -48dB, appare piuttosto efficace per attenuare i rumori a bassa frequenza. Non si tratta di un'azione miracolosa, ma per la fascia di prezzo ci si può ritenere soddisfatti della sua performance.

Controlli touch e usabilità

I controlli touch che permettono di gestire la musica e le chiamate sono uno degli aspetti da migliorare. Anche se funzionano in generale, sono soggetti a errori, soprattutto durante l’utilizzo in movimento. Ogni auricolare offre la possibilità di essere personalizzato per singole azioni tramite un numero limitato di opzioni. Possono sembrare restrittivi, ma consentono di regolare il volume semplicemente facendo swipe sull'auricolare.

Le opzioni di controllo includono tasti per riprodurre/pausare la musica e per cambiare traccia, oltre all'attivazione della cancellazione del rumore.

I sensori di prossimità integrati sono una funzione utile che automatizza la riproduzione, interrompendola quando gli auricolari vengono rimossi e riprendendola all’indossarli nuovamente.

Questi dettagli evidenziano come i Redmi Buds 6 Pro riescano a coniugare un prezzo competitivo con funzionalità interessanti e prestazioni audio soddisfacenti, rappresentando un'opzione valida per un vasto pubblico di ascoltatori.