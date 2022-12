I pieghevoli di Samsung supereranno i Galaxy S entro il 2023

La maggior parte dei fan di Samsung adora la serie di telefoni Galaxy S, ma la crescita di popolarità dei telefoni pieghevoli del colosso di Seul è sotto gli occhi di tutti. Non è certo un caso se gli esperti del settore ritengono che entro la fine del 2023 la serie Galaxy S verrà di fatto 'sorpassata' dai foldable, grazie al lancio dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Samsung Electronics ha migliorato le gamma Galaxy Z Fold e Z Flip negli ultimi anni per riuscire a portare il concetto dello smartphone pieghevole nel mainstream. Con il passare del tempo l'apprezzamento per i pieghevoli aumenta a vista d'occhio e la società sudcoreana prevede che le spedizioni di questi smartphone continueranno a salire su base annua.

Inevitabilmente, dato l'attenzione di Samsung sul mercato pieghevole, potrebbe arrivare un momento in cui la serie Galaxy S non sarà più il vero fiore all'occhiello dell'azienda.

Tuttavia, Samsung dovrà migliorare alcune cose sui suoi telefoni pieghevoli prima che i riflettori si spostino per davvero dalla linea Galaxy S alla Galaxy Z. Tanto per cominciare i foldable avranno bisogno di fotocamere migliori e ad alta risoluzione; inoltre, sarà necessario migliorare il display pieghevole per avere una minore piegatura, un aspetto su cui Samsung sta già lavorando in vista del Galaxy Z Flip 5, che arriverà il prossimo anno.

Al momento Samsung è l'unico produttore principale di smartphone che tratta i suoi telefoni pieghevoli come veri membri della sua famiglia di dispositivi, a differenza di altre aziende che considerano i loro pieghevoli come 'esperimenti'. Lo si intuisce anche dai numeri: il gigante sudcoreano ha spedito 14 milioni di telefoni pieghevoli nei primi tre quarti del 2022 e sembra voler incrementare questo impegno. La società prevede infatti di spedire 26 milioni di foldable l'anno prossimo.

Grazie ai miglioramenti che verranno introdotti sul Galaxy Z Flip 5 e sul Galaxy Z Fold 5, alla fine del 2023 questi telefoni pieghevoli potrebbero attirare una tale attenzione da arrivare a sostituire la serie Galaxy S in cima alle preferenze dei fan di Samsung.

Il Galaxy S23 potrebbe essere l'ultima aggiunta veramente significativa alla linea S prima che Samsung inizi a non considerare più questa linea di telefoni come il suo fiore all'occhiello.