I nuovi laptop da gaming Nvidia RTX 50: l'RTX 5090 è il re delle schede grafiche mobili

Con l'arrivo sul mercato dei laptop da gaming dotati di GPU Nvidia RTX 50-series, emergono i primi risultati dei benchmark che testimoniano le prestazioni eccezionali di queste schede grafiche. Tra esse spicca l'RTX 5090, che si impone come la migliore scheda grafica mobile attualmente disponibile. Questa notizia ha generato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia e gaming, che attendo di vedere come si comporteranno questi dispositivi nella pratica.

Prestazioni elevate con risultati sorprendenti

L'RTX 5090 si è già distinta nel benchmark di PassMark, dove ha ottenuto un punteggio impressionante di 28.280 nel G3D Mark, superando così l'RTX 4090, che si ferma a 27.467. Questa performance colloca l'RTX 5090 non solo al vertice delle schede grafiche mobili, ma la rende anche competitiva rispetto ad alcune GPU desktop di AMD. Infatti, ha superato l'AMD RX 6950 XT e si è avvicinata al Radeon RX 7900 XT .

È interessante notare che il benchmark di PassMark misura le capacità delle schede grafiche di fascia alta; pertanto, la posizione dell'RTX 5090 indica che i portatili equipaggiati con questa GPU possono offrire prestazioni molto elevate. Nonostante non arrivi ai punteggi degli equivalenti desktop, come l'RTX 5090, che segna 39.209, e l'RTX 4090, che tocca i 38.430, rimane comunque all’altezza della concorrenza, visto che supera anche l'RTX 3090 Ti e l'RTX 4070 Super .

Un fattore chiave da considerare è il Thermal Design Power dell'RTX 5090 nei laptop, che è compreso tra 95W e 150W. Questo permetterebbe alla nuova GPU mobile di gestire la potenza in modo più efficiente rispetto alle schede grafiche desktop, dove l'RTX 5090 raggiunge un TDP di 575W.

Un confronto con la concorrenza AMD

Tuttavia, vale la pena notare che le GPU desktop di AMD con cui l'RTX 5090 compete non sono da considerarsi innovative, dato che sono sul mercato dal 2022. La differenza nei risultati rispetto all'RTX 4090 è appena del 2,79%, il che suggerisce miglioramenti minimi rispetto ai modelli precedenti. Con l'uscita dei laptop con l'RTX 5090, ci si aspetta che emergano ulteriori prove che potrebbero offrire una visione più chiara delle sue prestazioni reali.

Il laptop con RTX 5090 è dotato di 24 GB di memoria video GDDR7, 1.824 AI TOPS e 10.496 CUDA core. Ha in dotazione anche le ultime tecnologie di Nvidia, come DLSS 4 e Multi Frame Generation, che si attivano nei giochi per PC supportati, rappresentando tutte caratteristiche che potrebbero migliorare significativamente le prestazioni rispetto al modello predecessore.

Un risultato inaspettato nei test di calcolo GPU

In un aspetto sorprendente emerso dai test di PassMark, l'RTX 5090 sembra non performare in modo eccellente nei test di calcolo GPU, risultando leggermente inferiore all'RTX 4060. Nello specifico, l'RTX 5090 ha riportato 6.830 Ops/Sec, mentre l'RTX 4060 ha toccato 6.831 Ops/Sec. Questo è un risultato strano, soprattutto considerando le specifiche e le ottime prestazioni grafiche complessive dell'RTX 5090, che è la migliore tra tutte le GPU mobili.

Ci potrebbero essere diverse cause alla base di questo risultato strano. È importante notare che al momento si conosce solo un campione di RTX 5090 e che la GPU risulta avere un TDP massimo di 95W. In contrasto, l'RTX 4060 ha un TDP massimo di 115W, il che potrebbe influire sulle prestazioni complessive. Inoltre, come riportato da Notebookcheck, Nvidia ha smesso di supportare i framework a 32 bit, il che potrebbe non armonizzarsi bene con i benchmark di PassMark. Ci si aspetta che questo problema venga risolto a breve, rendendo i risultati più attendibili.

Nei test DirectX di PassMark, tuttavia, l'RTX 5090 mostra performance decisamente superiori rispetto alla serie RTX 40, restituendo 167 frame al secondo in DirectX 12, contrariamente ai 106 fps dell'RTX 4090 e ai 73 fps dell'RTX 4060.

Con i laptop GTX 50 appena entrati nel mercato, c'è ancora molto da esplorare e testare. L'RTX 5090 è già considerata la GPU mobile con le migliori prestazioni nei benchmark e lascia ben sperare per il futuro della serie RTX 50.