I migliori app da sideloadare sul tuo Google Pixel: scopri il mondo oltre il Play Store

Gli utenti di Google Pixel possono scoprire un vasto universo di applicazioni che vanno oltre i confini del Play Store. Non tutte le app di alta qualità sono disponibili nello store ufficiale di Google, rendendo necessaria l’opzione del sideloading. Con la mia esperienza quotidiana sul Pixel 8, ho trovato diverse applicazioni utili in store di terze parti e repository che migliorano ulteriormente l’esperienza utente. In questo articolo, esplorerò tre delle migliori app che consiglio assolutamente di installare sul tuo dispositivo.

Scoprire Smartspacer: un potenziamento per la funzione at a glance

Se possiedi un Google Pixel e non hai ancora provato Smartspacer, ti stai perdendo una funzionalità davvero preziosa. Questo strumento potenzia il widget "At A Glance", un elemento distintivo del Pixel Launcher, trasformando l’esperienza utente e permettendo una maggiore integrazione con app di terze parti e servizi Google.

A differenza della configurazione di base di "At A Glance", che fornisce alcune opzioni di attivazione e disattivazione, Smartspacer offre una maggiore personalizzazione e controllo. Senza scendere nei dettagli troppo tecnici, l'abilitazione di Smartspacer richiede un processo un po’ complesso che include ADB e Shizuku. Una volta attivata, questa app non solo migliora la funzionalità di "At A Glance", ma le sue modifiche si estendono anche alla schermata Always On Display , trasformandola in un ticker informativo universale, sia quando il dispositivo è bloccato sia quando è in uso.

Non sorprende che Smartspacer non sia disponibile nel Play Store, ma lo si può trovare facilmente su GitHub. Per sfruttarne appieno le potenzialità, è consigliabile anche scaricare i diversi plugin realizzati dallo sviluppatore, che elevano ulteriormente le funzionalità dell'app.

Rimanere aggiornati con Obtanium: un necessario compagno di sideloading

Uno dei vantaggi del Play Store è il supporto per gli aggiornamenti automatici in background, che mantiene le app sempre aggiornate. Tuttavia, chi pratica il sideloading sa bene che tenere traccia degli aggiornamenti delle app può diventare un'attività ostica. Per questo motivo, è fondamentale avere un gestore che possa cercare, notificare e installare aggiornamenti per le applicazioni provenienti da fonti diverse. Obtanium è tra le prime app che installo sui miei Pixel poiché svolge proprio questa funzione.

Obtanium consente di cercare applicazioni attraverso diverse fonti online, impostare parametri specifici per il download e l’aggiornamento, e visualizzare tutte le app installate o monitorate tramite l'app stessa. In caso di aggiornamenti disponibili, non è necessario visitare direttamente il repository GitHub di un'app tramite browser; basta accedere a Obtanium e procedere all’aggiornamento come si farebbe nel Play Store.

Questa app è facilmente reperibile sia su GitHub che su F-Droid. Da notare che Obtanium è in grado di cercare anche all'interno di F-Droid e delle sue repository, riducendo la necessità di installare entrambe le app in modo separato.

Breezy Weather: l'applicazione meteorologica perfetta per gli utenti Pixel

Breezy Weather è, senza dubbio, la mia app meteorologica gratuita preferita. È incredibile come un'app così ricca di funzionalità e con un design elegante possa essere ancora gratuita. Utilizzando un Google Pixel, riesco a sfruttare i tocchi di Material Design, in particolare attraverso un widget che si integra perfettamente con il mio Pixel Launcher personalizzato. Inoltre, per un amante dei dati come me, ho a disposizione varie fonti meteorologiche specifiche per la mia regione.

Quest’app presenta informazioni meteorologiche attraverso diverse schede personalizzabili, evidenziando parametri essenziali come temperatura attuale, temperatura percepita, velocità del vento, indice UV e altro ancora. Le previsioni si estendono anche a lungo termine, rendendola un'app complementare ideale rispetto agli strumenti come Meteogram.

Le ragioni per cui ho scelto di non utilizzare l'app meteorologica ufficiale di Pixel riguardano alcuni suoi aspetti che non mi soddisfano: la sua singola fonte di dati non è sempre precisa per la mia area, cosa che la rende meno affidabile rispetto ad alternative. Inoltre, la mancanza di una data visibile sulla scheda delle previsioni a dieci giorni rappresenta un limite per una rapida consultazione. Infine, l’offerta di widget di questa app è piuttosto deludente, specialmente in confronto a Breezy Weather, il cui ampio widget sembra essere realizzato da Google stesso.

Breezy Weather è scaricabile da F-Droid e GitHub, ma di solito mi assicuro di mantenerla aggiornata, insieme a Smartspacer, usando Obtanium.

Nell’impegnativo mondo delle app per Google Pixel, queste sono alcune delle migliori soluzioni che consiglio vivamente. Tra le tue app favorite, ce n'è qualcuna che non puoi trovare nel Play Store ma che si sposa perfettamente con il tuo Google Pixel?