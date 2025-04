I grandi gruppi industriali chiedono l’eliminazione di regolamentazioni da parte della FCC

Nell’ambito della recente iniziativa “Delete, Delete, Delete” della Federal Communications Commission , diversi gruppi industriali hanno presentato richieste per l’eliminazione di molteplici regolamenti. Il progetto mira a snellire le normative esistenti e facilitare le operazioni dei fornitori di servizi di telecomunicazioni. A seguito dell’invito del presidente della FCC, Brendan Carr, i commenti del pubblico e le proposte di deregulation sono state accolte da aziende e rappresentanti del settore, evidenziando un forte desiderio di semplificazione normativa.

Le aspettative dei fornitori di servizi di telecomunicazioni

Tra i principali interlocutori che hanno risposto all’invito della FCC figurano i fornitori di servizi a banda larga, che da tempo sollecitano un alleggerimento delle regolamentazioni nel settore. I colossi come AT&T e Verizon hanno espresso la necessità di più libertà operativa per promuovere l’innovazione e migliorare l’efficienza dei servizi offerti. Inoltre, hanno avanzato richieste per la riduzione delle norme riguardanti le reti più datate, sostenendo che una maggiore flessibilità consentirebbe di investire maggiormente in tecnologie più avanzate.

Parallelamente, anche altre entità come società di recupero crediti hanno manifestato il loro disappunto nei confronti delle regole attualmente in vigore che disciplinano le chiamate automatiche, chiedendo una revisione delle politiche per evitare ostacoli agli affari. La volontà di semplificare le norme comunicative sembra essere un tema condiviso non solo dai fornitori, ma anche da diverse categorie di operatori che si muovono nel campo delle telecomunicazioni.

Il ruolino di marcia della FCC e le richieste di deregulation

La FCC ha avviato ufficialmente il procedimento “Delete, Delete, Delete”, in risposta alla sollecitazione del presidente Trump, il quale ha esortato le agenzie amministrative a promuovere prosperità attraverso la deregulation. Questo approccio nel rendere più snelli i processi normativi è stato accolto con favore da molte imprese che vedono nella riduzione degli oneri burocratici un’opportunità per crescere e migliorare i servizi per i cittadini americani.

Il termine per presentare i commenti iniziali sulla questione è scaduto, con scadenze successive per eventuali repliche fissate al 28 aprile. All’interno del fascicolo sono presenti le posizioni di numerosi gruppi di lobbying attivi nell’industria della comunicazione, ivi comprese le richieste di SpaceX per le normative sui satelliti e le posizioni di Securus e dei broadcaster televisivi, che hanno chiesto una minore rigidità sulle regole delle robocall.

Le posizioni di Brendan Carr e il suo approccio normativo

Brendan Carr, attuale presidente della FCC, è da tempo un sostenitore della rimozione delle normative che gravano su Internet e sui servizi di telecomunicazione. Il suo approccio è stato spesso al centro del dibattito, dato che nonostante le sue richieste per una deregulation, ha anche mostrato interesse nel rafforzare le politiche relative ai contenuti, specialmente in relazione a emittenti accusati di parzialità scrivendo contenuti anti-conservatori.

Recentemente, Carr ha iniziato a semplificare le procedure che consentono ai fornitori di telecomunicazioni di dismettere le vecchie reti in rame e DSL. Queste azioni rappresentano un primo passo verso la realizzazione delle richieste di AT&T e Verizon, le quali desiderano ulteriori riduzioni normative per la gestione delle reti più obsolete. Con l’iniziativa “Delete, Delete, Delete” che si sta sviluppando, vi è la concreta possibilità di realizzare un cambiamento significativo nel panorama delle telecomunicazioni statunitensi, promuovendo al contempo la crescita e l’innovazione nel settore.