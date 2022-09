I futuri Galaxy S senza tasti fisici? Samsung ci sta pensando

Negli ultimi tempi abbiamo visto come i produttori principali di smartphone si siano concentrati principalmente sulle specifiche tecniche dei loro prodotti, tralasciando un po’ il design. Anche per questo un telefono come il Nothing Phone (1), che presenta qualche novità piuttosto audace in termini di estetica, è riuscito a catalizzare molto l’attenzione degli utenti al momento del lancio.

Tuttavia, al di fuori di uno schermo edge-to-edge completo (possibilmente attraverso l’implementazione di una fotocamera selfie sotto il display), sembra esserci poco spazio per un design high-tech più moderno. Ma è davvero così?

Stando a quanto riportato da Phone Arena, pare proprio che Samsung si stia preparando a rimuovere una funzionalità fondamentale che è arrivata a definire gli smartphone moderni. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il colosso della Corea del Sud starebbe lavorando su uno smartphone Galaxy S senza nemmeno un tasto fisico.

L’informazione è stata prima anticipata in un tweet e successivamente rilanciata dal portale SamMobile, sempre molto informato su ciò che riguarda Samsung. Secondo il leak, lo smartphone Samsung Galaxy “keyless” potrebbe arrivare già nel 2025.

Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, la serie Samsung Galaxy S25 potrebbe essere la prima a fare affidamento interamente sull’input touchscreen. Senza bilancieri del volume e il pulsante di accensione, lo smartphone potrebbe a quel punto adottare anche un design più elegante e sottile.

Non mancano i dubbi. Ad esempio, come si accenderebbe il dispositivo? Inoltre, nel caso non molto improbabile che il dispositivo si blocchi, come verrebbe spento o ripristinato? Domande legittime, su cui Samsung starà ovviamente già riflettendo.

Tuttavia, non sono in pochi a ricordare quando Apple decise di rimuovere il tasto Esc dedicato dai suoi MacBook dopo l’introduzione della TouchBar. Molti utenti non la presero bene e poco dopo la Mela scelse di reintrodurre un tasto Esc fisico.

Fonte Phone Arena