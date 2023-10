I display dei Galaxy S24 avranno una luminosità super

Anche se mancano ancora circa 4 mesi al lancio ufficiale della serie Galaxy S24 trapelano già diverse indiscrezioni sui nuovi top di gamma di Samsung. L’azienda sudcoreana introdurrà infatti numerosi importanti miglioramenti, tra cui prestazioni più veloci e una maggiore durata della batteria. Non è tutto, perché stando alle ultime indiscrezioni pare che anche i display della serie Galaxy S24 otterranno un enorme incremento delle prestazioni.

Non solo: secondo quanto riportato nelle scorse ore, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra avranno una luminosità molto più elevata, raggiungendo i 2.500 nit. Si tratta di un miglioramento enorme: i tre telefoni avranno il 42% di luminosità in più rispetto a Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra e potranno godere del 25% di luminosità in più rispetto alla serie iPhone 15. Stando a quanto emerso finora, tutti i telefoni della serie Galaxy S24 utilizzano il pannello OLED M13 di Samsung Display con LTPO per una frequenza di aggiornamento variabile.

Samsung sembra anche aver migliorato la risoluzione dello schermo del Galaxy S24+ rispetto al Galaxy S23+. Sempre in base alle recenti indiscrezioni, il Galaxy S24+ presenterà la risoluzione QHD+, un deciso salto in avanti rispetto alla risoluzione dello schermo Full HD+ del Galaxy S23+. Questo aspetto migliorerà la nitidezza dei contenuti, in particolare del testo, anche se il Galaxy S24 ‘standard’ potrebbe rimanere con la risoluzione Full HD+.

In più, l’azienda sudcoreana dovrebbe equipaggiare il Galaxy S24 Ultra in tutto il mondo con il processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ potrebbero utilizzare il chip Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy in Canada, Cina e Stati Uniti, mentre in Europa (Italia compresa) i due telefoni saranno alimentati con il chip Exynos 2400.