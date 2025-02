I dieci smartphone più belli degli ultimi 15 anni: un viaggio tra design e innovazione

Dal lancio di un nuovo smartphone, il focus è spesso sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità. Tuttavia, ciò che colpisce immediatamente chiunque è l'estetica del dispositivo, che gioca un ruolo cruciale nelle nostre impressioni e decisioni. In questo articolo, esploreremo alcuni degli smartphone più belli mai realizzati, che non sono solo dispositivi tecnologici, ma veri e propri oggetti di design.

Nextbit Robin: una piccola meraviglia

Il Nextbit Robin presenta un aspetto davvero singolare, in linea con la sua storia originale. Lancato nel 2015 tramite una campagna Kickstarter, il Robin si proponeva come uno smartphone "cloud-based" che puntava a ridurre l'uso di memoria interna. Il progetto ottenne un grande successo, raccogliendo oltre un milione di dollari in sole due settimane. Tuttavia, il riscontro iniziale riguardo le sue prestazioni fu tiepido.

Nel 2017 Razer acquisto Nextbit, interrompendo la produzione del Robin per concentrarsi su altri modelli. Nonostante ciò, il design rimane un elemento di spicco: il retro bicolore e la colorazione aquamarina, insieme ad accessori coordinati e modifiche sottili all'interfaccia Android, hanno reso il Robin un piacere da osservare. Oggi purtroppo, molte aziende sembrano evitare di osare nel design come fece Nextbit.

HTC One M7: un classico intramontabile

Molti appassionati di smartphone non possono fare a meno di menzionare l'HTC One M7, il cui design ha guadagnato uno status leggendario. Caratterizzato da un corpo in metallo unibody, questo smartphone ha vinto il cuore degli utenti non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua funzionalità. Con altoparlanti frontali e una curvatura delicata sul retro, l'impugnatura risultava estremamente confortevole.

L’interfaccia utente con la skin Android di HTC, chiamata Sense, era sorprendentemente gradevole e intuitiva. La fotocamera di alta qualità e la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 600 offrevano un'esperienza eccellente nel 2013. Tuttavia, la mancanza di ricarica wireless era il unico vero elemento mancante a un telefono altrimenti quasi perfetto.

Samsung Galaxy S7 Edge: eleganza in ogni curva

Con il passare del tempo, il mercato degli smartphone ha visto una diminuzione nella popolarità dei display curvi. Tuttavia, nel 2016 il Samsung Galaxy S7 Edge ha rappresentato una pietra miliare per il design di smartphone. Con curve che abbracciavano ogni lato e angolo, il dispositivo emanava un senso di lusso e preziosità.

Oltre all’aspetto affascinante, il Galaxy S7 Edge si è rivelato un ottimo smartphone, riuscendo a risollevare le sorti delle vendite di Samsung dopo una prestazione deludente della serie Galaxy S6. Sebbene i telefoni curvi stiano attualmente perdendo appeal, il S7 Edge rimarrà nella memoria collettiva per il suo look accattivante.

Google Pixel 5: design e funzionalità in armonia

Il Google Pixel 5, lanciato nel 2020, ha rappresentato una ripartenza per la divisione smartphone di Google, la quale si trovava in difficoltà. Con il passato Pixel 4 che aveva faticato sotto il profilo delle vendite, il Pixel 5 si distinse per il suo design intelligente e il suo aspetto giocoso. Realizzato in metallo con supporto per ricarica wireless, il Pixel 5 ha stupito per la sua costruzione innovativa.

La colorazione Sorta Sage, insieme alle sue dimensioni compatte, ha aiutato a farlo emergere come uno dei più belli dell'anno. Purtroppo, Google ha scommesso su un processore di fascia media, cosa poco comune per un device della sua linea. La vera domanda è: perché Google non ha replicato quel design in metallo unibody in altri dispositivi?

OnePlus 9 Pro: la bellezza per un'era che cambia

La serie OnePlus 9 ha segnato un passaggio cruciale nell’evoluzione del marchio, e il 9 Pro si distingue per il suo aspetto mozzafiato. La finitura specchiata nella colorazione Morning Mist cattura la luce in modo spettacolare, mentre le versioni in Forest Green e Stellar Black conferiscono un'aria di eleganza raffinata.

Non si limitava a essere bello: il OnePlus 9 Pro era anche uno dei migliori dispositivi mai prodotti dall'azienda, con un potente processore e una fotocamera di alta qualità. La bellezza del 9 Pro rappresenta un epitaffio perfetto per la "vecchia" OnePlus prima che si fondesse con OPPO.

Essential Phone: un’icona di innovazione

L'Essential Phone ha rappresentato uno dei lanci più attesi nella storia di Android, frutto della mente creativa di Andy Rubin. Con un design in titanio e ceramica, il telefono ha stupito per la sua qualità costruttiva e per il display edge-to-edge con la notch in cima. Sin dal lancio, l'Essential Phone era apprezzato anche per le rapide aggiornamenti software.

Tuttavia, il dispositivo non era privo di difetti, specialmente nel comparto fotografico e nella decisione di renderlo esclusivo per Sprint, un operatore in difficoltà. Nonostante il suo destino incerto, l'Essential Phone rimane un esempio di cosa può accadere quando il design viene messo al primo posto.

Sony Xperia XZ1: un capolavoro di simmetria

Sebbene i dispositivi Sony abbiano ricevuto opinioni contrastanti, Sony Xperia XZ1 emerse come un prodotto di design eccezionale nel 2017. La sua scocca in metallo avvolgente e la sua attenzione ai dettagli lo hanno reso un oggetto dall'aspetto premium. Inoltre, fu uno dei primi smartphone ad avere un display HDR, rendendolo impattante e visivamente bello.

Da non dimenticare, è anche l’XZ1 Compact, la sua versione più piccola, che ha mantenuto lo stesso principio di design elegante.

Samsung Galaxy Note 10 Plus: l'apice del design

Con il lancio del Galaxy Note 10 Plus nel 2019, Samsung continuò a elevare gli standard nel design degli smartphone. Il modello Aura Glow, in particolare, si distingueva per il suo retro lucido che cambiava colore a seconda della luce, catturando il carattere dinamico dell'oggetto. Oltre al suo design seducente, il Note 10 Plus era una potenza nella categoria smartphone, ma il suo prezzo più alto rispetto a modelli precedenti fece discutere.

Nexus 4: un'epoca di nostalgia

Prima di passare alla linea Pixel, Google collaborò con diversi produttori per realizzare i telefoni Nexus. Tra questi, il Nexus 4 prodotto da LG si distinse per il suo design irresistibile. La parte posteriore in vetro con un motivo di punti luminosi ha catturato l'attenzione, rendendo il dispositivo non solo funzionale, ma anche affascinante.

Il Nexus 4 rimane nella memoria storica come uno degli smartphone più belli prima del declino del marchio.

Google Pixel 4 XL: un aspetto da urlo

Dalla sua forma elegante alla gamma di colori audaci, il Google Pixel 4 XL ha lasciato un segno nel mercato. La definizione dei materiali, con elementi come il pulsante di accensione arancione, aumenta il suo fascino estetico. Anche se le vendite non furono brillanti, l'impatto visivo del dispositivo non può essere sottovalutato.

Ricordiamo sempre questi smartphone come simboli di design innovativi ed esempi di come l’estetica possa influenzare il mercato. La loro eredità continuerà a ispirare i designer di domani.