I dibattiti sul futuro del calcolo quantistico: Microsoft in mezzo alle polemiche

Il campo del calcolo quantistico sta vivendo un momento cruciale, con visioni contrastanti sulla sua evoluzione. Il 18 marzo, Chetan Nayak, fisico e leader del team quantistico di Microsoft, ha presentato dati sulla nuova tecnologia di calcolo quantistico della società durante il Global Physics Summit dell’American Physical Society ad Anaheim, in California. Questa presentazione aveva l’intento di placare le polemiche tra i ricercatori, ma la comunità scientifica continua a mostrarsi scettica sui risultati forniti.

La controversia sull’hardware quantistico

Alla base delle discussioni troviamo la dichiarazione di Microsoft di febbraio, riguardante lo sviluppo di un tipo innovativo di hardware quantistico, denominato qubit topologico, costruito usando elettroni disposti su un filo microscopico. Microsoft sostiene che questa nuova configurazione sia meno soggetta a errori, il che rappresenterebbe un importante passo verso la creazione di computer quantistici più scalabili e utili. Tuttavia, nel numero della rivista scientifica che accompagna l’annuncio, i redattori hanno sottolineato che Microsoft non ha dimostrato conclusivamente la crescita degli elettroni secondo i modelli definiti come “mode zero di Majorana“. Questo non è il primo passo controverso della società; nel 2021 aveva dovuto ritirare una simile affermazione.

La situazione si complica ulteriormente con le parole di Nayak che, in un’intervista rilasciata a Nature, ha commentato come non ci si debba aspettare che un solo momento possa convincere tutti gli scettici. Diverse voci, tra cui quella del fisico Sergey Frolov dell’Università di Pittsburgh, hanno espresso dubbi, definendo i nuovi dati presentati da Microsoft come “solo rumore“. Nayak ha ammesso che il segnale era difficile da rilevare a causa delle interferenze elettriche.

Sospetti e hype nel settore

Lo scetticismo nel settore è alimentato da preoccupazioni per una potenziale delusione delle aspettative. Infatti, i promotori dei computer quantistici affermano che potranno rivoluzionare settori come la scienza dei materiali, la crittografia e la finanza, mentre i ricercatori teorici suggeriscono che potrebbero superare i computer tradizionali in compiti complessi. Tuttavia, la tempistica di questa rivoluzione è incerta. A gennaio, Jensen Huang di Nvidia ha espresso scetticismo sulla possibilità che il calcolo quantistico commerciale si affermi entro 15 anni, maniera che ha portato a un crollo temporaneo delle azioni nel settore.

Nonostante le polemiche, i progressi continuano a essere registrati. Google, Amazon e diverse startup hanno recentemente annunciato miglioramenti incrementali, lasciando il pubblico a chiedersi quando arriveranno le applicazioni pratiche del calcolo quantistico. Mentre gli esperti concordano sulle potenzialità della tecnologia, è chiaro che non dobbiamo attenderci computer quantistici come dispositivi personali. Si prevede che vengano utilizzati principalmente in supercomputer o centri dati, accessibili solo tramite cloud, con applicazioni specializzate destinate a settori quali la farmacologia e la finanza.

Le prospettive future del calcolo quantistico

Il futuro del calcolo quantistico sembra promettente, ma chiaro è che ci vorrà tempo. Secondo il fisico Andrea Morello dell’Università del New South Wales, ci vorrà almeno un altro decennio prima che i computer quantistici possano affrontare sfide pratiche nel modo in cui ci si aspetterebbe. I problemi protagonisti riguardano la complessità della tecnologia, che va dalla produzione di materiali per i qubit, alla loro connessione, fino alla fabbricazione su larga scala e alla scrittura di software adeguati.

Nonostante queste difficoltà, gli investitori sono attratti dai potenziali ritorni, consapevoli che i computer quantistici offrono un nuovo paradigma per la computazione. A differenza dei computer tradizionali, che usano codici binari, i qubit esprimono l’informazione attraverso non solo giustapposizioni di uno e zero, ma mediante stati di superposizione. Ciò potrebbe portare, ad esempio, a simulazioni chimiche più rapide e accurate, necessarie per lo sviluppo di nuovi materiali, fertilizzanti più ecologici o farmaci innovativi.

La lotta per la fiducia degli investitori

Negli ultimi mesi, diversi governi e il settore privato hanno investito enormi somme nel calcolo quantistico. Gli investimenti in venture capital hanno raggiunto un record di 1,5 miliardi di dollari nel 2024, superando il picco precedente. Tuttavia, la sfida principale resta dimostrare progressi tangibili per mantenere la fiducia degli investitori. Frolov ha espresso preoccupazioni sul potenziale “inverno quantistico“, termine utilizzato per descrivere periodi in cui l’eccesso di attesa potrebbe generare frustrazioni e ritirate nei finanziamenti.

Di fronte a questi problemi, il dibattito tra i fisici sull’operato di Microsoft si intensifica. Alcuni scienziati, come Frolov, notano come ci sia una maggiore apertura alla critica nelle recenti discussioni, segno di una comunità che si evolve e cerca di confrontarsi con le complessità del settore. Le difficoltà naturali legate allo sviluppo della tecnologia quantistica sono evidenti, mentre ci si rende conto che il traguardo rimane lontano. Gli scienziati continueranno a esplorare strade incrementaliste, mantenendo viva l’aspettativa, sempre con l’auspicio di un sostegno costante e adeguato.