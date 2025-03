I 47 anni della missione Voyager: nuove misure per estendere la loro vita

La storica missione dei veicoli spaziali Voyager della NASA ha raggiunto un’importante pietra miliare: 47 anni dai loro lanci. Questi emissari dell'umanità viaggiano ormai attraverso lo spazio interstellare, continuando la loro esplorazione ad una distanza senza precedenti dalla Terra. Tuttavia, le loro batterie nucleari stanno esaurendosi e la NASA ha avviato una serie di misure per prolungare il funzionamento di questi straordinari strumenti scientifici.

Scelte difficili per conservare energia

Il sistema di alimentazione radioisotopica delle sonde Voyager perde circa 4 watt di potenza ogni anno. Questa diminuzione ha portato gli ingegneri della NASA a prendere decisioni difficili: disattivare alcune delle strumentazioni scientifiche a bordo delle sonde. Il 25 febbraio, il saggio sui raggi cosmici di Voyager 1 è stato spento, mentre il 24 marzo tocca al strumento per particelle cariche a bassa energia di Voyager 2. Con queste operazioni, entrambe le sonde avranno operativo solo tre dei dieci strumenti scientifici inizialmente inclusi.

“L'energia elettrica sta diminuendo,” ha dichiarato Suzanne Dodd, responsabile del progetto Voyager. “Se non spegnessimo un strumento per ogni Voyager adesso, probabilmente avremmo solo pochi mesi di energia prima di dover dichiarare la fine della missione. I Voyager sono stati delle stelle della musica spaziale fin dal lancio, e vogliamo che continui a esserlo il più a lungo possibile.”

Un viaggio straordinario oltre le aspettative

Le sonde Voyager hanno sorpreso tutti superando la loro vita utile prevista per la missione di esplorazione di due pianeti. Originalmente progettate per durare cinque anni, hanno prodotto dati scientifici di importanza unica. Questo ha spinto la NASA a cercare di allungare la loro esistenza operativa. Nel 2023, l’agenzia è riuscita a ripristinare Voyager 1, che era bloccata nel trasmettere dati validi a una distanza di 15 miliardi di miglia dalla Terra, riportandola online nel giugno di quell’anno.

L’agenzia ha pianificato ulteriori misure di risparmio energetico, che includono la disattivazione dello strumento per particelle cariche a bassa energia su Voyager 1 nel prossimo anno, e il saggio sui raggi cosmici di Voyager 2 nel 2026. L’obbiettivo è mantenere almeno un strumento scientifico in funzione nelle due sonde fino al decennio del 2030, a meno che non emergano sfide impreviste.

Un futuro da scoprire

“Ogni minuto di ogni giorno, i Voyager esplorano una regione dove nessun veicolo spaziale era mai giunto prima,” ha affermato Linda Spilker, scienziata del progetto Voyager. “Questo implica anche che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Ma quel giorno potrebbe anche portare a nuove rivelazioni interstellari. Quindi, stiamo facendo tutto il possibile per garantire che Voyager 1 e 2 continuino il loro percorso pionieristico il più a lungo possibile.”

Il futuro delle sonde Voyager è quindi carico di aspettative e di avventure ancora da vivere. La NASA, nonostante le difficoltà, continua a dimostrare una determinazione straordinaria nel sostenere queste storiche missioni, trasformando ogni giorno in un’opportunità per scoprire i misteri dello spazio profondo.