HyperX presenta il nuovo headset Cloud III S Wireless: innovazioni e caratteristiche chiave

HyperX, marchio noto nel settore degli accessori per gaming, ha svelato il suo ultimo prodotto, il Cloud III S Wireless. Questo nuovo headset rappresenta l’evoluzione del modello Cloud III Wireless, lanciato nel 2023 e già molto apprezzato dagli utenti. Le nuove funzionalità, come il supporto per il Bluetooth 5.3 e un doppio microfono, consentono di utilizzare le cuffie anche per le chiamate, rendendo questo dispositivo estremamente versatile.

Caratteristiche principali del Cloud III S Wireless

Il Cloud III S Wireless è costruito su una formula vincente, ma con importanti miglioramenti. Una delle novità più evidenti è l’inclusione del Bluetooth 5.3, che promette una maggiore stabilità della connessione e una portata migliorata. In modalità Bluetooth, gli utenti possono godere di un’incredibile durata della batteria che si avvicina a 200 ore, superando già le 120 ore garantite dal precedente modello in modalità wireless a 2.4GHz. Per il collegamento a PC o console, si utilizza un piccolo dongle USB, ma chi possiede determinati modelli di laptop HP Omen potrà beneficiare di una connessione diretta, senza dongle.

Design e funzionalità pratiche

Visivamente, il Cloud III S Wireless mantiene un aspetto simile al suo predecessore, disponibile nelle varianti colori rosso e nero. Un’altra importante innovazione è la presenza di un secondo microfono omnidirezionale, che si attiva estraendo il microfono boom principale. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi desidera utilizzare le cuffie in mobilità, senza compromettere la qualità della comunicazione. Rispetto al modello precedente, dove rimuovere il microfono boom limitava l’uso alle sole funzioni di ascolto, ora gli utenti possono facilmente alternare tra gameplay e uso quotidiano senza difficoltà.

Personalizzazione e dettagli aggiuntivi

Tra le caratteristiche più interessanti del Cloud III S Wireless ci sono le coperture magnetiche degli auricolari. Queste consentono una facile sostituzione con design personalizzati, anche realizzati tramite stampa 3D. Questa opzione, visibile già nel mouse HyperX Pulsefire Saga Pro, offre agli utenti la possibilità di esprimere la propria creatività e il proprio stile. Durante una dimostrazione del prodotto, sono stati mostrati copri auricolari con un motivo di drago, una scelta originale foriera di personalizzazione.

Audio e comfort per sessioni prolungate

In termini di prestazioni audio, il Cloud III S Wireless continua ad avvalersi di driver da 53mm, garantendo un suono ricco e dettagliato. I cuscinetti degli auricolari sono progettati per offrire un comfort duraturo durante le lunghe sessioni di gioco, mantenendo un equilibrio tra leggerezza e sostegno. La data di uscita del prodotto è prevista per maggio 2025, anche se il prezzo non è ancora stato ufficializzato. Per dare un’idea, il modello Cloud III Wireless era stato lanciato a 170 dollari, attualmente in vendita a 150 dollari e scontato a 99,99 dollari.