Humane interrompe la vendita di AI Pin e trasferisce tecnologie a HP

Humane ha recentemente annunciato che cesserà la vendita del suo dispositivo AI Pin e che sta trasferendo importanti competenze tecnologiche a HP. Questa decisione segna una svolta significativa per l'azienda, che ha introdotto il suo prodotto innovativo non molto tempo fa. L'AI Pin ha attratto l'attenzione per le sue funzionalità avanzate, ma ora l'azienda si prepara a chiudere il capitolo di questo dispositivo.

La fine di AI Pin: cosa significa per gli utenti

La società ha comunicato che gli AI Pin già acquistati continueranno a funzionare regolarmente fino alle 21:00 ora orientale del 28 febbraio 2025. Dopo questa data, i dispositivi non saranno più in grado di connettersi ai server di Humane. Gli utenti dovranno tenere presente che, con la chiusura dei server, molte funzionalità essenziali come chiamate, messaggi, domande e risposte basate su intelligenza artificiale, nonché l'accesso al cloud, non saranno più disponibili. Ciò implica un ridimensionamento notevole delle capacità del dispositivo, lasciando gli utenti privati di funzioni che si sono rivelate fondamentali.

In questa fase di transizione, l'azienda sta esortando i possessori di AI Pin a effettuare il backup di foto, video e note memorizzati, poiché una volta scaduto il termine, questi dati verranno eliminati in modo permanente. Nonostante l'interruzione delle vendite, l'azienda ha fornito rassicurazioni agli utenti, incentivandoli a recuperare i contenuti prima del fatidico momento.

Politiche di rimborso per gli utenti di AI Pin

Humane ha chiarito le sue politiche di rimborso in relazione a questa chiusura. Gli utenti possono richiedere un rimborso solo per i dispositivi che rientrano nel periodo di reso di 90 giorni a partire dalla data di spedizione originale. Questo rappresenta una limitazione significativa, visto che molti consumatori potrebbero non essere a conoscenza di questa scadenza. Per quanto riguarda le problematiche legate al caricatore, gli acquirenti che avevano atteso un nuovo case di ricarica in seguito a un richiamo, riceveranno automaticamente un rimborso per la parte del prezzo originario attribuita al carica batteria, dopo il 28 febbraio 2025.

L'acquisizione da parte di HP: quali tecnologie vengono trasferite?

La transizione non riguarda solo l'interruzione del prodotto, ma include anche un'importante acquisizione di tecnologie da parte di HP. Il colosso tecnologico ha deciso di acquistare da Humane un pacchetto di competenze e risorse che include la piattaforma basata su intelligenza artificiale chiamata Cosmos, insieme a talenti tecnici di alto profilo e proprietà intellettuali che comprendono oltre 300 brevetti e domande di brevetto. Questo trasferimento di tecnologia potrebbe riequilibrare le forze nel settore, aprendo nuove opportunità per HP nel campo dell'intelligenza artificiale e affinando le proprie soluzioni.

Humane ha definitivamente consolidato la sua posizione attraverso questa cessione, aprendo la strada a una nuova fase strategica. Gli sviluppi futuri sulla piattaforma Cosmos e sulle capacità derivanti dal talento trasferito forniranno nuovi spunti e applicazioni nel panorama tecnologico. Con questa evoluzione, attori significativi come HP possono ora accrescere la loro offerta e competere con un numero crescente di aziende che sviluppano strumenti avanzati basati sull'intelligenza artificiale.