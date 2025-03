Hulu interrompe la diretta degli Oscar: il peccato originale che fa infuriare gli spettatori

Nella serata della 95esima edizione degli Oscar, il servizio di streaming Hulu ha scatenato un'ondata di proteste tra gli abbonati a causa di un clamoroso errore. Durante la diretta della cerimonia di premiazione di domenica, la piattaforma ha interrotto la trasmissione portando il pubblico a vedere un messaggio che annunciava la conclusione dell’evento. Eppure, i premi per la Migliore Attrice e il Miglior Film dovevano ancora essere assegnati, lasciando gli spettatori increduli e infuriati.

Live streaming interrotto in un momento cruciale

La delusione è stata palpabile tra gli utenti di Hulu che, dopo aver assistito a un evento di grande prestigio, si sono trovati con un “grazie per aver guardato” sullo schermo. Gli spettatori non hanno gradito affatto la comunicazione errata che affermava che "l'evento dal vivo è terminato". Questo siparietto ha innescato un’immediata reazione sui social media, dove si è scatenato un dibattito accesissimo e molteplici lamentele. È inaccettabile, dicono gli utenti, che un servizio di streaming di tale portata commetta un errore simile in un momento di tale importanza.

Il malcontento è stato aggravato da una serie di disagi precedenti, in quanto alcune ore prima della cerimonia, Hulu aveva già confermato che alcuni abbonati stavano avendo difficoltà ad effettuare il login. Questo problema è stato corretto solo poco prima delle 21:00 ET, lasciando i clienti con l’amaro in bocca e con un senso di frustrazione accumulato. Inoltre, arrestare la trasmissione proprio in prossimità dell'annuncio dei premi più attesi ha aggiunto un ulteriore strato di imbarazzo alla situazione.

La gestione dell'orario e le conseguenze

Alla base di questo disguido, è probabile che ci sia stata una cattiva gestione dell’orario di chiusura del live streaming, programmato per le 22:32. Ironia della sorte, sono stati proprio quegli istanti finali, i più attesi, a sfuggire al gruppo di Hulu, che ha scelto un orario di fine senza tenere conto dei tempi spesso imprevedibili delle cerimonie di premiazione, dove le lunghe accettazioni possono allungare le tempistiche.

Questo errore fa sorgere interrogativi su come, nel 2025, un servizio con le dimensioni e le capacità di Hulu possa ancora subire intoppi di questo genere. La società, di proprietà di Disney e dunque titolare dei diritti di trasmissione degli Oscar, ha il dovere di offrire ai propri abbonati un servizio impeccabile, specialmente per eventi che attirano l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.

I tentativi di Hulu per una spiegazione

Nonostante il clamore suscitato, Hulu non ha ancora fornito una spiegazione adeguata riguardo all’accaduto della serata. La situazione solleva dubbi sulla preparazione e sull'organizzazione del servizio, elemento fondamentale per il suo successo in un mercato altamente competitivo. Nel corso della giornata successiva, il team di The Verge ha contattato Hulu in cerca di chiarimenti, ma le risposte tardano ad arrivare, lasciando gli utenti a chiedersi quali misure potrebbero essere adottate per evitare simili imprevisti in futuro.

L'emozione dei premi più ambiti ha dimostrato quanto possa essere significativa la connessione tra il pubblico e le manifestazioni di questo calibro, evidenziando l'importanza di una gestione professionale e attenta da parte dei service provider di streaming. Con il mondo dei media che continua a evolversi, la pressione sui fornitori di servizi come Hulu è destinata ad aumentare, e incidenti di questo tipo non sono più tollerabili.