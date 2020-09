Huawei Y9a, l’azienda cinese ufficializza il nuovo telefono: display da 6,63”, Helio G80 e 4 cam sul retro

Huawei Y9a è l’ultimo telefono appena ufficializzato dall’azienda con sede a Shenzhen. Guardando le specifiche chiave dell’Huawei Y9a ci si rende facilmente conto di come si sia al cospetto di una versione ottimizzata dell’Huawei Enjoy 20 Plus, lanciato in Cina proprio la scorsa settimana.

Huawei Y9a funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione EMUI 10.1. Il display è un TFT full-HD + da 6,63 pollici (1.080×2.400 pixel) con rapporto 20: 9. Lo smartphone è alimentato con un processore MediaTek Helio G80 octa-core, abbinato ad una GPU Mali-G52 MC2, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata espandibile tramite scheda microSD (fino a 256 GB). Tuttavia, come riportato da diverse testate, la società cinese ha realizzato anche un modello di questo telefono con 8 GB di RAM, limitandola ai mercati di Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e alcuni paesi dell’Asia centrale.

Per foto e video, Huawei Y9a può disporre di una quadrupla fotocamera posteriore, che include un sensore primario da 64 megapixel con un obiettivo f / 1.8, abbinato a un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.4 con un campo visivo (FoV) di 120 gradi. La configurazione della fotocamera include anche un sensore di profondità da 2 megapixel con obiettivo f / 2.4 e un sensore da 2 megapixel con obiettivo macro f / 2.4.

Huawei Y9a dispone anche di un sensore della fotocamera da 16 megapixel caratterizzato da un modulo pop-up. Le opzioni di connettività includono 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, USB Type-C e jack per cuffie da 3,5 mm. Lo smartphone è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Huawei Y9a, infine, è equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh che prevede anche il supporto Huawei SuperCharge fino a 40 W.

I dettagli sul prezzo e sulla disponibilità di Huawei Y9a devono ancora essere rivelati. Tuttavia, lo smartphone è già elencato sul sito globale dell’azienda nelle opzioni di colore Midnight Black, Sakura Pink e Space Silver: per il suo lancio internazionale è questione di giorni.

Fonte Gadgets360