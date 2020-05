Huawei Y8s è ufficiale: display da 6,5”, Kirin 710 e batteria da 4000 mAh

E’ un periodo di grande fermento per Huawei, che continua a lanciare nuovi prodotti nel settore degli smartphone mobile. Nella giornata di ieri la società con sede a Shenzhen ha infatti ufficializzato un nuovo telefono. Si tratta di Huawei Y8s, comparso in un elenco pubblicato sul sito Web ufficiale dell’azienda in Giordania. Al momento sembra che il prodotto sia stato commercializzato solo nel mercato giordano, ma è probabile che l’azienda cinese decida di lanciarlo anche a livello globale. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Il telefono sarà in vendita in due opzioni di colore: Emerald Green e Midnight Black. L’elenco suggerisce tutti i dettagli del nuovo device di Huawei, sia a livello di design che in termini di specifiche tecniche.

Huawei Y8s funziona con Android 9 Pie come sistema operativo, e questo è un dettaglio che non farà piacere agli utenti che speravano in Android 10. Tuttavia, il prodotto si presenta dotato di un display TFT LCD Full HD + da 6,5 ​​pollici (1080×2340 pixel) e alimentato con un processore octa-core Kirin 710, abbinato ad una GPU Mali G51-MP4 e 4 GB di RAM. Lo smartphone sarà in vendita in due configurazioni: una da 4 GB di RAM + 64 GB di memoria interna e l’altra con 4 GB di RAM + 128 GB di storage. Lo spazio di archiviazione può essere ulteriormente espanso utilizzando una scheda microSD (fino a 512 GB).

Huawei Y8s ha una doppia fotocamera sul retro allineata verticalmente, con il flash posizionato sotto i due sensori. La fotocamera principale è da 48 megapixel con apertura f / 1.8, mentre la fotocamera secondaria è da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Anche sul davanti troviamo due fotocamere posizionate all’interno del “notch”, con un sensore da 8 megapixel (apertura f / 2.0) e un altro sensore da 2 megapixel (apertura f / 2.4).

Il nuovo dispositivo di Huawei è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh, che garantisce una buona autonomia. Infine, le opzioni di connettività includono porta Micro-USB, jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.2, GPS, AGPS e GLONASS. La società cinese non ha rivelato alcun dettaglio in merito a disponibilità e prezzo.

Fonte Gadgets360