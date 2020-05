Huawei Y8p, l’azienda lancia un nuovo telefono: Kirin 710F e batteria da 4000 mAh

Huawei sta lanciando molti smartphone in queste ultime settimane. Proprio ieri è arrivata la conferma ufficiale di un nuovo dispositivo dell’azienda di Shenzhen: si tratta dell’Y8p, lanciato a livello globale come versione rinominata di Huawei Enjoy 10s commercializzato in Cina l’anno scorso.

Huawei Y8p è stato elencato sul sito Web globale ma i suoi dettagli su prezzi e disponibilità non sono stati ancora annunciati. Alcune testate, tra cui Gadgets360, lo hanno individuato sul sito bielorusso dell’azienda, dove è possibile preordinarlo per 549 rubli bielorussi (circa 207 euro). La vendita in Bielorussia dovrebbe iniziare il 29 maggio. Prezzi e disponibilità per gli altri mercati dovrebbero essere annunciati a momenti. ll nuovo smartphone sarà disponibile nelle opzioni di colore Breathing Crystal e Midnight Black.

Venendo alle specifiche, Huawei Y8p funziona con Android 10 basato su EMUI 10.1. Il nuovo telefono è dotato di un display OLED Full HD + da 6,3 pollici (1080×2400 pixel) ed è inoltre alimentato con un processore octa-core HiSilicon Kirin 710F, abbinato a due opzioni RAM, 4 GB e 6 GB. Huawei Y8p ha 128 GB di memoria integrata espandibile tramite scheda di memoria Nano (fino a 256 GB).

Per quanto riguarda il comparto foto, la tripla configurazione della fotocamera posteriore di Huawei Y8p include un sensore primario da 48 megapixel con un obiettivo f / 1.8, un sensore ultra-wide secondario da 8 megapixel con un obiettivo f / 2.4 e un terzo sensore da 2 megapixel con un obiettivo f / 2.4. Sul lato anteriore troviamo invece un sensore da 16 megapixel con un obiettivo f / 2.0. A bordo del dispositivo è presente anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Huawei ha inoltre equipaggiato l’Y8p con una batteria da 4.000 mAh. Le opzioni di connettività includono 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Sul telefono troviamo anche un sensore di luce ambientale, un sensore di gravità e una bussola.

Fonte Gadgets360