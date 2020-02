Huawei Y7p è ufficiale: Kirin 710F, display da 6,39” e tripla cam sul retro

Huawei Y7p è il nuovo smartphone del gigante cinese. Il nuovo telefono è stato rilasciato in Thailandia in due opzioni di colore: Aurora Blue e Midnight Black. Lo smartphone è disponibile per i preordini in vari negozi online nel sud-est asiatico, con la spedizione che prenderà il via alla fine di questo mese.

Il prezzo stabilito per Huawei Y7p è di 4.999 baht thailandesi (circa 145 euro) per la variante da 4 GB + 64 GB. Al momento, il colosso di Shenzhen non ha fornito alcuna indicazione su un eventuale lancio globale di questo smartphone.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Huawei Y7p funziona con la EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie e non sull’attuale versione del sistema operativo di Google (Android 10, ndr). Il nuovo device è dotato di un display TFT LCD da 6,39 pollici HD +, con risoluzione 720×1560 pixel e un “foro” posizionato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Il telefono è alimentato con un processore octa-core Kirin 710F, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con la possibilità di espandersi ulteriormente utilizzando una scheda microSD (fino a 512 GB).

Passando al comparto foto, Huawei Y7p è caratterizzato da una tripla configurazione della fotocamera sul retro con una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f / 1.8, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f / 2.4 e una terza fotocamera da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Sempre sul retro, il nuovo smartphone di Huawei può contare anche su un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Sul lato frontale, invece, l’azienda cinese ha posizionato un sensore da 8 megapixel con apertura f / 2.0.

All’interno di Huawei Y7p è integrata una batteria da 4.000 mAh e le opzioni di connettività includono Bluetooth 5.0, porta MicroUSB, Wi-Fi 802.11 b / g / n, jack audio da 3,5 mm, GPS, AGPS, Glonass e altro ancora. I sensori a bordo includono sensore di luce ambientale, bussola e sensore di gravità.

