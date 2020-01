Huawei Y6s è ufficiale: display da 6,09”, Helio P35 e batteria da 3.020 mAh

Huawei Y6s è stato appena ufficializzato dall’azienda cinese. Il telefono è sostanzialmente una nuova variante del telefono Huawei Y6 (2019) lanciato a marzo dello scorso anno, ma rispetto alla versione “standard” si notano delle differenze anche in termini di hardware. .

La società con sede a Shenzhen non ha ancora rivelato le date esatte per la disponibilità del nuovo Huawei Y6s, anche se nel giro di qualche giorno Huawei dovrebbe svelare ogni dettaglio su questo telefono, che si presenta in due opzioni di colore: Orchid Blue e Starry Black. In Italia dovrebbe arrivare nella seconda (o al massimo la terza, ndr) settimana di gennaio: il prezzo dovrebbe essere di 149,90 euro.

Per quanto riguarda le varie specifiche tecniche, Huawei Y6s funziona con personalizzazione EMUI 9.0 basata su Android 9 Pie. Il display è un IPS TFT HD + da 6,09 pollici (720×1560 pixel) con un “notch” a goccia e una densità di pixel di 283ppi. Lo smartphone è alimentato con un processore quad-core MediaTek Helio P35 (MTK MT6765) abbinato a 3 GB di RAM. Le opzioni di archiviazione sono due, ovvero una da 32 GB e l’altra da 64 GB: la memoria può essere ulteriormente espansa tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

Passando al comparto foto, Huawei Y6s ha una sola fotocamera posteriore da 13 megapixel sul retro, con apertura f / 1.8 e supporto flash LED. Sul lato anteriore, invece, troviamo una fotocamera da 8 megapixel con apertura f / 2.0 e capacità di messa a fuoco fissa.

Huawei Y6s è inoltre equipaggiato con una batteria da 3.020 mAh e le opzioni di connettività includono 4G LTE, GPS, Glonass, Bluetooth 4.2, Micro USB, Wi-Fi 802.11 b / g / n e jack da 3,5 mm. I sensori di bordo includono un sensore di prossimità, un sensore di luce ambientale, un sensore di gravità e un sensore di impronte digitali.

Fonte Gadgets360