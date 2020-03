Huawei Watch GT2e, ufficiale il nuovo smartwatch: autonomia “super”, 100 modalità sport

Huawei Watch GT2e è il nuovo smartphone dell’azienda cinese. La società con sede a Shenzhen ha scelto di presentare questo nuovo prodotto proprio ieri, giovedì 26 marzo, nello stesso giorno della presentazione ufficiale dei telefoni della serie Huawei P40.

Il prezzo stabilito dallo storico marchio per il Watch GT2e è di 199 euro. Lo smartwatch sarà disponibile a partire dal prossimo mese nei mercati europei nelle opzioni di colore (del cinturino) nero grafite, rosso lava, verde menta e bianco ghiacciato.

Huawei Watch GT 2e ha un quadrante circolare e offre un design più sportivo rispetto al predecessore, Huawei Watch GT2. Il dispositivo indossabile ha due pulsanti fisici sul lato per facilitare la navigazione. Tra le caratteristiche principali di questo smartwatch va sottolineata la presenza di un display AMOLED da 1,39 pollici (454×454 pixel) e del processore Kirin A1. La durata della batteria, stando a quanto affermato dalla stessa Huawei, è di 14 giorni con una singola carica, proprio come avviene con Huawei Watch GT2 lanciato a settembre dell’anno scorso.

Lo smartwatch ha anche 4 GB di spazio di archiviazione e la certificazione 5ATM, che lo rende ultra resistente all’acqua. Huawei Watch GT2e dispone di 15 modalità di allenamento professionale, tra cui arrampicata, ciclismo, triathlon, corsa all’aperto, camminata all’aperto, ciclismo indoor, corsa indoor, escursionismo, ellittica, nuoto in piscina, vogatore, nuoto in acque libere, camminata al coperto, corsa di prova e allenamento gratuito. Il nuovo smartwatch dell’azienda cinese supporta notifiche in tempo reale per le chiamate in arrivo, gli SMS, le varie e-mail e persino gli eventi del calendario. Inoltre, sono presenti funzioni come previsioni del tempo, allarmi, timer e torcia.

Lo smartwatch è dotato di numerosi sensori come accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore ottico di frequenza cardiaca, sensore di luce ambientale, sensore di pressione dell’aria, sensore capacitivo e un sensore SpO2 per misurare i livelli dell’ossigeno nel sangue.

Huawei Watch GT2e è inoltre in grado di monitorare il sonno, la frequenza cardiaca e persino i livelli di stress. Il nuovo smartwatch di Huawei supporta la connettività Bluetooth 5.1 ed è compatibile con dispositivi con Android 4.4 e versioni successive e iOS 9.0 e versioni successive.

Fonte Gadgets360