Huawei Watch Fit, ufficiale il nuovo smartwatch in formato rettangolare: dettagli e prezzi

Huawei ha appena lanciato un nuovo smartwatch. Si tratta di Watch Fit, che si distingue dai precedenti wearable rilasciati sul mercato dall’azienda cinese per via di un design rettangolare, a differenza della forma circolare che aveva invece caratterizzato altri prodotti, come ad esempio Watch GT e Watch GT 2.

Ma non è solo a livello estetico che Huawei Watch Fit suscita un certo interesse. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo la grande autonomia, il GPS e le tantissime modalità di allenamento.

Huawei ha infatti strutturato il nuovo smartwatch con ben 96 modalità di allenamento, che includono 11 modalità sportive professionali come corsa, nuoto e ciclismo, oltre a 85 modalità di allenamento personalizzate. Lo smartwatch ha anche un algoritmo di frequenza cardiaca basato sull’intelligenza artificiale che viene pubblicizzato per consentire un’esperienza di allenamento personalizzata. Inoltre, l’utente può anche utilizzare l’app Huawei Health per monitorare la propria attività fisica registrata da Watch Fit direttamente sullo smartphone.

Simile all’Apple Watch, Huawei Watch Fit registra i passi giornalieri, le ore di attività e i periodi di attività di intensità medio-alta in uno schema circolare colorato. L’orologio si basa anche sulla tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca Huawei TruSeen 4.0 per fornire un monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale. Inoltre, l’orologio è in grado anche di tracciare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), ed è presente la tecnologia di tracciamento Huawei TruSleep 2.0 per l’analisi in tempo reale della qualità del sonno.

Venendo alle specifiche tecniche, Huawei Watch Fit è dotato di un display AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione di 280×456 pixel e protezione in vetro curvo 2.5D. Lo smartwatch ha 4 GB di spazio di archiviazione integrato. Huawei ha fornito una batteria integrata nell’orologio Fit che dovrebbe riuscire a garantire 10 giorni di utilizzo o 12 ore di backup in modalità GPS. L’orologio ha inoltre una resistenza all’acqua di 5 ATM e compatibilità con dispositivi che eseguono almeno Android 5.0 o iOS 9.0.

Il prezzo di Huawei Watch Fit è stato fissato a 399 dirham (circa 91 euro). Lo smartwatch sarà disponibile per l’acquisto negli Emirati Arabi Uniti (EAU) a partire dal 3 settembre. L’azienda cinese non ha ancora svelato i dettagli relativi al lancio globale di questo nuovo prodotto.

Fonte Gadgets360