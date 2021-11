Huawei Watch D, in arrivo il wearable che misura la pressione sanguigna

Non basteranno i soli smartphone a tornare all’antico splendore, ed è un dettaglio che Huawei sembra aver compreso. L’azienda di Shenzhen, duramente colpita dal “ban” statunitense e dalla conseguente revoca della licenza da parte di Google, sta concentrando i suoi sforzi anche su altri importanti settori.

Tra questi, pare che l’investimento nella ricerca e nello sviluppo di dispositivi indossabili intelligenti stia dando i suoi frutti. Proprio questa settimana la società cinese ha presentato il suo più grande laboratorio di ricerca incentrato sul test e sullo sviluppo di dispositivi indossabili che introdurranno novità significativi in termini di salute e fitness.

Un leaker ha fatto sapere sulla piattaforma social Weibo che Huawei presenterà il suo dispositivo indossabile intelligente Watch D a dicembre. Tra gli aspetti più interessati di questo device spicca la presenza di un sensore che consente il monitoraggio della pressione sanguigna.

Uno smartwatch dotato di questa funzionalità potrebbe rappresentare un punto di svolta: i dati in tempo reale sulla pressione sanguigna potrebbero consentire l’avvio di nuove ricerche nella comprensione del fenomeno.

Sono davvero pochi i dispositivi indossabili intelligenti che permettono di effettuare un monitoraggio della pressione sanguigna: fornire letture accurate e affidabili su questo aspetto risulta sempre piuttosto complicato. Tuttavia, come riporta anche Gizmochina, Huawei ha recentemente ottenuto la certificazione necessaria per commercializzare questo dispositivo indossabile con il monitoraggio della pressione sanguigna, pertanto c’è da aspettarsi che il sensore sia davvero preciso. Ad oggi non sappiamo se Huawei sia riuscita ad ottenere le stesse certificazioni anche al di fuori della Cina.

Le presunte immagini promozionali di Huawei Watch D pubblicate su Weibo svelano un dispositivo che non sembra avere molta somiglianza con i precedenti wearable lanciati dal gigante di Shenzhen. Il Watch D, infatti, si presenterebbe con un display rettangolare e due pulsanti sul lato destro dello smartwatch. Sui prezzi l’azienda cinese non si è ancora lasciata sfuggire nulla, pertanto non resta che attendere qualche dettaglio in più.

Fonte Gizmochina