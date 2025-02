Huawei svela il Mate 70 Pro Premium Edition: caratteristiche e dettagli di lancio

Huawei, nota azienda tecnologica, ha presentato il nuovo Mate 70 Pro già a novembre, un dispositivo potente dotato di chipset Kirin 9020. Oggi, l’azienda ha annunciato un'interpretazione alternativa di questo smartphone, denominata Premium Edition, che arriverà sul mercato il 5 marzo. Nonostante le aspettative suscitate dal nome, si nascondono alcune sorprese in questa versione.

Dettagli sulla versione Premium Edition

Il nome "Premium Edition" potrebbe far pensare a un modello migliorato, ma a una visione più attenta emergono dettagli che potrebbero deludere i fan. Questa variante del Mate 70 Pro presenta un processore con clock ridotto rispetto alla versione standard. Infatti, il punteggio registrato su Geekbench per questo modello, con numero di modello PLR-AL50, è di 1.450 punti nel test single-core e di 3.793 punti nel multi-core. Scores che, a dir poco, risultano poco competitivi considerando smartphone della stessa fascia presente sul mercato, come l’Infinix Zero 40.

Nonostante la confusione creata dalla scelta del nome, il resto delle specifiche rimane pressoché invariato. Lo schermo OLED da 6.9 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, assicurando un’ottima esperienza visiva. Per quanto riguarda la fotografia, il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo macro da 48 MP. Completano il pacchetto una batteria da 5.500 mAh in grado di supportare ricariche cablate fino a 100W e senza fili fino a 80W.

Colorazioni e opzioni di memoria del Mate 70 Pro Premium

Il nuovo Huawei Mate 70 Pro Premium sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Verde, Viola, Bianco e Nero. Questa scelta offre varianti estetiche per andare incontro ai gusti di una clientela variegata. Sul fronte della memoria, gli acquirenti avranno a disposizione tre diverse opzioni: la versione con 256 GB di storage sarà venduta a CNY 6.199, equivalente a circa 850 dollari; una seconda variante che offre 512 GB costerà CNY 6.699, circa 920 dollari; infine, per chi cerca capacità elevate, la versione da 1 TB ha un prezzo di CNY 7.699, pari a 1.050 dollari.

Le aspettative sul lancio e la disponibilità

Analizzando la situazione attuale, non sembra che il Mate 70 Pro Premium possa essere lanciato al di fuori del mercato cinese. Questa scelta potrebbe limitare ulteriormente la sua popolarità, visto il potenziale interesse degli utenti in altri paesi. La decisione di focalizzarsi sul mercato domestico può essere attribuita a varie strategie aziendali, mettendo in risalto come Huawei punti a consolidare la sua presenza in un mercato competitivo come quello della tecnologia mobile.

In sintesi, il Mate 70 Pro Premium sembra essere un dispositivo con specifiche di buon livello, ma le limitazioni apportate dalla versione procesore ridotto pongono interrogativi sulla sua vera competitività nel panorama attuale degli smartphone. Gli appassionati di tecnologia, dunque, rimangono in attesa di verificare se questa nuova versione riuscirà a conquistare la fiducia dei consumatori.