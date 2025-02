HUAWEI svela i suoi nuovi prodotti a Kuala Lumpur: cuffie e smartband per il 2024

Durante un atteso evento di lancio globale a Kuala Lumpur, HUAWEI ha annunciato una serie di innovazioni tecnologiche che promettono di rivoluzionare il mercato dei dispositivi indossabili e degli smartphone. Tra i nuovi prodotti spiccano il pieghevole Mate XT | Ultimate Design e il tablet MatePad Pro 13.2 , ma sono le cuffie HUAWEI FreeArc e la smartband Band 10 a catturare maggiormente l'attenzione degli appassionati. Analizziamo nel dettaglio queste novità, che uniscono design e funzionalità.

HUAWEI FreeArc: cuffie ad archetto per un'esperienza musicale unica

Le HUAWEI FreeArc rappresentano un'innovazione nel segmento delle cuffie con design ad archetto. Questa nuova tipologia di cuffie open-ear è progettata per offrire un comfort di utilizzo senza precedenti, mantenendo un'ottima stabilità durante le attività sportive più intense, grazie alla certificazione IP57 che attesta la loro resistenza all'acqua e alla polvere.

Realizzate con materiali di alta qualità, queste cuffie utilizzano una lega di nichel-titanio, progettata per garantire comodità anche dopo un utilizzo prolungato. Il design open-ear consente di non occludere completamente l'orecchio, permettendo di percepire i suoni circostanti mentre si ascolta musica. Il rivestimento in silicone liquido anallergico copre l'81,5% della superficie delle cuffie, migliorando ulteriormente il comfort.

La qualità audio delle HUAWEI FreeArc è sostenuta da un driver ad alta sensibilità di dimensioni 17 x 12 mm, placcato in titanio, che offre un suono bilanciato. Grazie a specifici algoritmi, le cuffie sono in grado di ottimizzare la riproduzione dei bassi, garantendo un'esperienza musicale avvolgente. La cancellazione del rumore del vento, facilitata da un doppio microfono, permette di effettuare chiamate chiare anche in condizioni di forte vento.

Nonostante la loro leggerezza, con un peso di soli 8,9 grammi per cuffia, le FreeArc offrono un'autonomia notevole: fino a 7 ore di riproduzione musicale e 5 ore di chiamate. La custodia di ricarica, che aggiunge sino a 28 ore di utilizzo, si ricarica via USB-C in appena un’ora. Infine, la rapidità di ricarica consente di ottenere circa 3 ore di autonomia con soli dieci minuti di ricarica.

HUAWEI Band 10: smartband evoluta per il monitoraggio della salute

La smartband HUAWEI Band 10 si presenta come un’evoluzione delle precedenti generazioni, mantenendo le dimensioni e il display. Questa ultima versione offre nuove funzionalità, garantendo un monitoraggio completo della salute. La Band 10 è disponibile in varianti con casse in alluminio o plastica, raggiungendo un peso di 14 grammi per il modello in plastica e 15 grammi per quello in alluminio.

La smartband integra un sensore multicanale abbinato a un algoritmo intelligente per monitorare diverse metriche, tra cui il sonno, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e la frequenza respiratoria. I dati raccolti forniscono agli utenti un quadro dettagliato della propria salute, evidenziando eventuali anomalie durante il sonno e livelli di stress.

La Band 10 supporta 100 modalità di allenamento, rendendola un partner ideale per gli sportivi. Dotata di un contapassi e report dettagliati sulle attività quotidiane, vanta una precisione del 95% nella registrazione dei dati legati al nuoto. La compatibilità con dispositivi HUAWEI e la funzionalità di notifica delle chiamate la rendono un dispositivo versatile, utile anche in contesti quotidiani.

L’autonomia della smartband è sorprendente: HUAWEI stima fino a 14 giorni di utilizzo, mantenendo attive solo le funzionalità essenziali. In condizioni normali, gli utenti possono contare su circa 8 giorni. La ricarica avviene tramite una porta magnetica, facilitando l'uso quotidiano.

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti HUAWEI

Il lancio delle cuffie HUAWEI FreeArc e della smartband HUAWEI Band 10 è previsto in Italia per il 3 marzo. Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati annunciati, si prevede che le cuffie siano commercializzate a circa 129 o 139 euro, sulla base dei prezzi di listino giapponesi. Inoltre, la Band 10 dovrebbe avere un costo simile ai precedenti modelli, con una previsione attorno ai 60 euro. Gli appassionati possono quindi attenderli con grande interesse, pronti a esplorare le moltissime funzionalità che questi nuovi dispositivi avranno da offrire.