Huawei al lavoro sul successore del Mate S: lancio ufficiale già il prossimo mese?

Huawei ha due serie di smartphone che possiamo definire “premium”, ovvero la serie P e la serie Mate. Di recente, il gigante di Shenzhen ha lanciato ufficialmente i nuovi telefoni della serie P40, mentre i telefoni della serie Mate di prossima generazione saranno lanciati nella seconda metà dell’anno.

Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione che riferirebbe di un cambio di strategia da parte della società cinese. Secondo quanto trapelato online, infatti, Huawei starebbe valutando la possibilità di “resuscitare” la linea di telefoni Mate S. Addirittura, stando alle voci, l’azienda asiatica potrebbe lanciare un nuovo smartphone top di gamma della serie Mate il prossimo mese in Cina, che sarà un prodotto diverso rispetto a quelli visti nella serie Mate 40.

Sebbene non si sappia molto sullo smartphone in questione, sembra che il telefono sia il successore di Huawei Mate S. Come ricorderanno i lettori di OutofBit, lo smartphone Huawei Mate S è stato lanciato a settembre 2015, con un corpo interamente in metallo e specifiche tecniche che al momento dell’ufficialità erano certamente da top di gamma.

Similmente a quanto visto con altri dispositivi di punta dell’azienda, è facile immaginare che il prossimo smartphone sarà alimentato con un processore Kirin di Huawei. L’ipotesi più accreditata è che la società cinese opti per un Kirin 990 5G, anche se alcuni indizi portano al prossimo Kirin 1020.

Dato che la società cinese ha in programma il lancio dello smartphone di punta della serie Huawei Mate 40 entro la fine dell’anno (con Kirin 1020 e FreeFrom Lens, ndr), restano da capire le tempistiche di lancio del presunto Mate S.

Oltre alla serie Mate 40, la società lancerà anche un altro smartphone pieghevole entro quest’anno, che sarà il successore del Mate X: molto probabilmente il nome scelto dall’azienda con sede a Shenzhen è Huawei Mate X2, ma si attendono conferme.

Fonte Gizchina