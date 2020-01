Huawei comunica gli smartphone che riceveranno la EMUI 10: alcuni già a gennaio

Huawei ha finalmente annunciato il programma di aggiornamento alla EMUI 10 per molti suoi telefoni, tra cui Huawei P30 e Huawei P30 Pro.

L’implementazione inizierà a partire da questo mese, e l’aggiornamento interesserà anche i telefoni delle serie Mate 20 e Mate 10. Il nuovo software garantisce una nuova interfaccia, una Dark Mode ergonomica, animazioni naturali, prestazioni e sicurezza migliorate e collaborazione multi-schermo che consente una connettività senza interruzioni tra PC e telefoni Android. EMUI 10 è stato presentato per la prima volta alla Huawei Developer Conference ad agosto 2019.

L’azienda mette a tacere tutta la confusione relativa al programma di lancio globale dell’aggiornamento EMUI 10, annunciando che Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20X 4G e Huawei Nova 5T inizieranno ricevere l’aggiornamento EMUI 10 già entro questo mese di gennaio.

Huawei Mate 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20X 5G, Huawei P30 Lite, Huawei Nova 4e, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate Porsche Design RS, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart + 2019, Huawei P Smart Pro, Huawei P Smart Z, Huawei Nova 4 e Huawei Nova Lite 3 riceveranno invece l’aggiornamento alla EMUI 10 nei prossimi mesi.

Come ormai consuetudine, l’arrivo dell’aggiornamento verrà segnalato tramite l’invio di una notifica ai dispositivi interessati. Tuttavia, gli utenti Huawei possono anche procedere alla verifica manuale recandosi sul menu Impostazioni e successivamente su Sistema e Aggiornamento software. Una volta ricevuto l’aggiornamento, il consiglio è sempre quello di procedere all’installazione sfruttando una buona connessione Wi-Fi e mantenendo il telefono in carica.

Andando nel dettaglio delle migliorie, la modalità scura è stata migliorata per progettare risultati ergonomici, in modo tale da ottenere risultati ottimali tra testo e sfondo. Anche GPU Turbo è stato aggiornato per ridurre la latenza al tocco garantendo allo stesso tempo prestazioni di gioco migliorate e una piena efficienza della batteria.

Fonte Gadgets360