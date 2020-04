Huawei Smart TV X65, svelato il nome della nuova Smart TV: schermo OLED da 65”

Il colosso cinese Huawei, come molti altri produttori che solitamente operano nel settore degli smartphone, sta puntando molto anche sul mercato delle Smart TV. Non a caso, la società con sede a Shenzhen presenterà proprio la sua ultima smart TV in Cina nella giornata di domani, mercoledì 8 aprile, insieme alla nuova serie di smartphone P40 già ufficializzata dall’azienda.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, di recente Huawei aveva anche diffuso un poster per confermare il lancio della nuova Smart TV, previsto per l’8 aprile. Nell’immagine non emergevano le caratteristiche della nuova “televisione intelligente”, fatta eccezione per la presenza di una fotocamera pop-up integrata.

Un nuovo articolo ha suggerito il nome e anche funzionalità e specifiche attese della nuova Smart TV, che sarà quasi certamente un modello top di gamma.

Il sito Web cinese My Drivers ha riferito che la nuova TV dovrebbe chiamarsi Huawei Smart TV X65, con uno schermo OLED Ultra-HD da 65 pollici (3.840×2.160 pixel). Per quanto riguarda il suono, la televisione avrà 14 speaker sotto il display, che garantiscono suoni davvero innovativi.

Come accennato in precedenza, la nuova Smart TV di Huawei dovrebbe avere una fotocamera pop-up da 24 megapixel: l’utente potrà quindi videochiamare utilizzando il grande schermo della TV, che garantisce una migliore esperienza di videochiamata.

Huawei Smart TV X65 potrebbe essere alimentata con il sistema operativo Hongmeng, sviluppato dalla società cinese appositamente per i suoi dispositivi intelligenti. Anche sulla TV è prevista una modalità per il controllo senza l’uso del telecomando o dei comandi vocali; la fotocamera potrebbe essere comandata con i gesti delle mani.

Per ora, la nuova Smart TV del gigante di Shenzhen è stata lanciata solo in Cina, ma è probabile che sarà interessata da un lancio globale. La Smart TV X65 è il prossimo grande lancio nel segmento delle smart TV per Huawei dopo la Smart Screen V75 da 75 pollici, ufficializzata a novembre 2019.

Fonte Gadgets360