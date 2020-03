Huawei, in arrivo una nuova Smart TV con fotocamera a scomparsa: ufficiale l’8 aprile?

La scorsa settimana è stata senza dubbio una delle più importanti per Huawei in questa prima metà del 2020. Il gigante di Shenzhen ha infatti presentato ufficialmente i telefoni della sua nuova serie P40, ovvero Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro +. Questi tre smartphone saranno interessati da un lancio dedicato in Cina, che avverrà il prossimo 8 aprile.

Durante questo evento verranno lanciati anche altri prodotti, e proprio ieri Huawei ha diffuso un nuovo poster per rivelare che in quell’occasione verrà ufficalizzata anche la nuova Huawei Vision Smart TV, dotata di una fotocamera pop-up integrata.

Al momento non si conosce nessun altro dettaglio su questa misteriosa Huawei Vision Smart TV. L’unica ulteriore indiscrezione, che riprende un pò anche i rumors comparsi sul web nelle ultime settimane, è che la nuova Smart Vision TV del colosso cinese arrivi con uno schermo 4K HDR QLED, ma per averne la certezza bisogna aspettare l’8 aprile.

La società cinese aveva presentato i suoi primi Smart TV Vision da 75 “e 65” lo scorso anno, precisamente nel mese di novembre. Al prezzo di 12.999 Yuan (circa euro, ndr), l’edizione da 75 pollici si presentava agli utenti con un display a LED Quantum Dot e una risoluzione 4K con un’alta frequenza di aggiornamento di 120Hz, insieme al supporto boost HDR. La Smart TV Vision da 75 pollici funziona con il sistema operativo HongMeng della società asiatica (noto anche come HarmonyOS).

La Smart TV Vision dello scorso anno è inoltre alimentata con un processore quad-core Honghu 818 e un set di altoparlanti da 65 W, caratterizzato da 6 altoparlanti full range abbinati ad una coppia di tweeter, due radiatori passivi e 1 woofer. Proprio come mostrato nel poster del teaser, le precedenti Vision Smart TV erano dotate di fotocamera pop-up per videochiamate 1080p (30fps).

Fonte Gizmochina