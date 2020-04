Huawei sta lavorando ad un nuovo smart speaker: presentato un brevetto

Huawei ha presentato di recente un nuovo brevetto dove trapela il design di un nuovo smart speaker. Il brevetto è stato depositato presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il 2 febbraio 2020, ed è stato finalmente pubblicato il 9 aprile 2020.

Dai disegni presenti nel brevetto depositato da Huawei possiamo scoprire alcune caratteristiche di questo nuovo smart speaker, specialmente dal punto di vista estetico. Le immagini, infatti, fanno riferimento ad uno speaker che ha un design ovale con una porzione superiore che sembra elevarsi. Guardando le immagini, la parte frontale è quella destinata ad ospitare pulsanti per l’accensione, per la regolazione del volume, il Bluetooth e un pulsante circolare che può essere usato per cambiare traccia. La porta USB si trova sulla sinistra per la ricarica e il dispositivo è inoltre in grado di supportare uno slot per schede microSD nella stessa “area”.

Il design generale dello smart speaker su cui sta lavorando la società con sede a Shenzhen è senza dubbio molto interessante, anche perchè sembra molto probabile anche il supporto all’assistente vocale Celia. Non sarà sfuggito ai lettori di OutofBit che questo assistente vocale è presente anche nella nuova serie di telefoni P40, da poco ufficializzata da Huawei: ciò vuol dire che lo speaker potrebbe presentare anche altre funzionalità smart. Tuttavia, almeno fino ad oggi, l’azienda cinese non ha fornito dettagli concreti su questi aspetti.

Inoltre, al momento, non è ancora chiaro se Huawei lancerà effettivamente un prodotto con queste caratteristiche. Un brevetto non porta sempre alla realizzazione di un dispositivo, anche se la probabilità che la società cinese abbia cominciato a lavorare su questo smart speaker è piuttosto alta. Qualcuno tra gli esperti del settore suggerisce addirittura che Huawei starebbe pensando ad un prezzo molto conveniente per questo nuovo prodotto, ma al momento non sono altro che voci.

Fonte Gizmochina