Huawei Smart Screen V55i TV, l’azienda cinese presenta la nuova smart TV

Sono state settimane molto importanti per Huawei, che dopo aver ufficializzato la nuova serie di telefoni P40 ha presentato a tutto il mondo anche i nuovi smartphone Nova 7.

Ma come sanno bene i fan, il colosso di Shenzhen non si concentra solo sui telefoni. Proprio in occasione del lancio ufficiale della nuova serie Nova 7 in Cina, l’azienda cinese ha svelato anche una nuova Smart TV che ha già riscosso un certo apprezzamento per le sue caratteristiche tecniche.

Stiamo parlando della Huawei Smart Screen V55i TV, che è stata lanciata nel mercato cinese nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, tramite il rivenditore Vmall. Il prezzo stabilito dalla società asiatica per la Huawei Smart Screen V55i è di 3.799 Yuan (circa 495 euro): la smart TV sarà in vendita nelle opzioni di colore Interstellar Black e Silver Diamond Grey.

Stando a quanto affermato dalla stessa Huawei in un post pubblicato sul social cinese Weibo, la Smart Screen V55i sfoggia cornici strette da 2,6 mm e un display LCD 4K da 55 pollici che supporta un’ampia gamma di colori DCI-P3 al 90% e tecnologia di compensazione del movimento MEMC. La nuova smart TV è inoltre alimentata dal chipset quad-core Honghu che racchiude due core Cortex-A73 e due core Cortex-A53, assieme alla GPU Mali-G51, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Huawei Smart Screen V55i TV ha anche una fotocamera pop-up per le condizioni di scarsa luminosità che è in grado di effettuare videochiamate HD 1080p. La fotocamera si posiziona all’interno del dorso della TV quando non viene utilizzata e si rivela solo quando se ne presenta la necessità. Il V55i è dotato di un sistema audio intelligente e racchiude un altoparlante a cavità sonora da 2,4L che garantisce un’esperienza audio nettamente migliorata.

La smart TV di Huawei è dotata anche una funzione intelligente per lo schermo multiplo che consente all’utente di proiettare lo schermo mobile sulla TV. Smart TV V55i TV ha uno spessore di soli 6,9 mm e viene fornito con quattro speaker da 10 W e quattro speaker da 2 W. Infine, la TV è dotata di varie porte come HDMI 2.0, 3 in 1 AV, DTMB e USB 3.0.

