Huawei presenta la serie Nova 7: specifiche e prezzi dei tre nuovi telefoni

Huawei Nova 7 Pro 5G, Huawei Nova 7 SE 5G e Huawei Nova 7 5G sono ufficiali. La società con sede a Shenzhen ha appena lanciato la sua nuova serie Nova 7, anche se per il momento solo in Cina. Huawei Nova 7 5G SE è il telefono più economico e di conseguenza anche quello un pò meno prestante, mentre il modello Pro è un telefono di fascia medio-alta. La variante base, ovvero il Nova 7, si inserisce “a metà strada”.

Huawei Nova 7 Pro 5G ha un prezzo di 3.699 Yuan (circa 485 euro) per il modello 8GB + 128GB e di 4.099 Yuan (circa 537 euro) per il modello 8GB + 256GB. Il telefono sarà disponibile nelle opzioni di colore Midnight Black, Silver, Forest Green, Midsummer Purple e Honey Red.

Huawei Nova 7 5G, invece, ha un prezzo di 2.999 Yuan (circa 393 euro) per il modello 8GB + 128GB, e di 3.399 Yuan (circa 445 euro) per l’opzione 8GB + 256GB. Sarà disponibile nelle stesse opzioni di colore di Huawei Nova 7 Pro 5G.

Infine, Huawei Nova 7 SE 5G avrà un costo di 2.399 Yuan (circa 315 euro) per l’opzione 8GB + 128GB, e di 2.799 Yuan (circa 367 euro) per il modello 8GB + 256GB. Questo modello è disponibile solo nei colori Midnight Black, Silver, Forest Green e Midsummer Purple.

I telefoni della serie Nova 7 saranno in vendita a partire dal prossimo 28 aprile in Cina: molto probabilmente Huawei li commercializzerà anche al di fuori del mercato cinese, ma non sappiamo ancora modalità e date.

Partendo dal più prestante, Huawei Nova 7 Pro 5G funziona con Android 10 ed è dotato di un display curvo OLED Full HD + da 6,57 pollici (1.080×2.340 pixel). Lo smartphone è alimentato con un processore HiSilicon Kirin 985 5G, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto foto, il telefono di Huawei è dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera grandangolare da 8 megapixel, una terza fotocamera da 8 megapixel con zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 50x, e infine un’ultima fotocamera macro da 2 megapixel. Sul davanti, il telefono ha una fotocamera da 32 megapixel con apertura f / 2.0 e un secondo sensore ultra-wide da 8 megapixel con apertura f / 2.2. Huawei Nova 7 Pro 5G ha infine una batteria da 4.000 mAh con supporto per ricarica rapida SuperCharge da 40 W.

Huawei Nova 7 5G presenta invece un display OLED Full HD + da 6,53 pollici, leggermente più piccolo (1.080×2.340 pixel). Lo smartphone è alimentato con lo stesso processore del modello Pro. Praticamente identico anche il comparto foto, anche se davanti c’è solo un sensore da 32 megapixel.

Infine, Huawei Nova 7 SE 5G è dotato di un display LCD Full HD + da 6,5 ​​pollici (1.080×2.400 pixel) ed è alimentato dal SoC HiSilicon Kirin 820 5G, abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. La fotocamera principale è da 64 megapixel, accompagnata ad una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Davanti, il telefono ha una fotocamera da 16 megapixel con apertura f / 2.0. Il telefono ha la stessa batteria degli altri due modelli.

