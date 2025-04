Huawei rilancia il suo calendario annuale con i nuovi modelli di punta: i Pura e Mate 80

Nel panorama della tecnologia mobile, Huawei è pronta a tornare sul mercato con le sue due linee di flagship annuali. I modelli, tradizionalmente noti come “P-series”, sono ora rappresentati dalla nuova linea Pura. Anche se i modelli Pura 80 del 2025 avrebbero dovuto debuttare nel primo trimestre dell’anno, sono stati rinviati. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un lancio previsto per giugno o luglio 2025, con qualche dubbio se Huawei deciderà di saltare l’intera linea Pura per quest’anno.

Dettagli sui modelli Pura 80 e le novità fotografiche

La serie Pura 80 sarà equipaggiata con un chipset Kirin ottimizzato per garantire una maggiore efficienza energetica. Questa gamma, storicamente orientata alla fotografia, promette di mantenere un sistema di fotocamere ad alte prestazioni anche con il nuovo nome. In particolare, i modelli Pura 80 del 2025 offriranno agli utenti la possibilità di catturare immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un sensore fotografico da 1 pollice sarà infatti integrato nei dispositivi, rendendoli adatti per la fotografia notturna.

Un ulteriore aggiornamento riguarda la fotocamera principale, che si arricchirà di un secondo obiettivo con apertura variabile. Questo permetterà agli utenti di personalizzare la dimensione dell’apertura dell’obiettivo, portando un tocco di creatività nelle fotografie. A fianco dell’obiettivo principale, la fotocamera ultra-grandangolare della serie Pura 80 è attesa con la stessa capacità di personalizzazione, permettendo una versatilità senza precedenti nell’esperienza fotografica.

La nuova linea Mate 80: innovazione e dimensioni diverse

Accanto alla serie Pura, Huawei presenta ogni anno la sua seconda linea di flagship, quella dei Mate. I modelli Mate sono generalmente lanciati nel quarto trimestre e comprendono le ultime funzionalità sviluppate dall’azienda. Stando alle voci di corridoio condivise da alcune fonti, l’azienda cinese sta per introdurre novità significative nella serie Mate 80, lanciando due modelli con schermi più piccoli. Un dispositivo potrebbe avere un display da 6,3 pollici, mentre un altro potrebbe presentare un pannello da 6,5 pollici. Il modello Mate 80 standard avrà invece uno schermo da 6,7 pollici.

Rispettivamente alle linee precedenti, dove i modelli Mate 70 proponevano uno schermo da 6,7 pollici, i varianti Pro e RS Ultimate Design erano equipaggiate con un display di 6,9 pollici. Offrendo opzioni con schermi più piccoli, Huawei potrebbe posizionare i telefoni di fascia Pro a un prezzo più accessibile, ampliando la sua offerta.

Pannelli e design della serie Mate 80

Una scelta interessante fatta da Huawei riguarda il design dello schermo. A differenza dello scorso anno, quando i Mate 70 erano dotati di un display piatto e i modelli Pro e RS avevano uno schermo quad-curvo, la nuova serie Mate 80 utilizzerà un pannello piatto per tutti i modelli. Il modello Mate 70 Pro dell’anno precedente era stato dotato di un display LTPO OLED da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento adattivo variabile da 1 a 120 Hz e una luminosità massima di 2500 nits, insieme al vetro Kunlun di seconda generazione, noto per la sua resistenza agli urti.

Con queste specifiche, Huawei dimostra la sua continua ricerca di innovazione e qualità, puntando a mantenere alta l’attenzione sui suoi dispositivi premium nel mercato sempre più competitivo della tecnologia mobile.