Huawei presenta la nuova edizione premium del Mate 70 Pro: tutte le novità e le caratteristiche

Il colosso tecnologico cinese Huawei ha recentemente annunciato il lancio della nuova edizione premium del suo smartphone Mate 70 Pro, previsto sul mercato per il 5 marzo. Questa versione, pensata per gli appassionati di tecnologia e design, offre una serie di colori e opzioni di memoria, ampliando le possibilità per i potenziali acquirenti.

Disponibilità e colorazioni

Il Mate 70 Pro Premium Edition sarà reperibile dal 5 marzo tramite lo store ufficiale di Huawei e presso alcuni partner selezionati. Gli utenti possono scegliere tra cinque colorazioni accattivanti: Spruce Green, Hyacinth, Purple, Snow White e Obsidian Black. Di queste, ognuna è progettata per rispecchiare diverse preferenze stilistiche, dalle tonalità più classiche a quelle più audaci. Inoltre, la gamma di opzioni per la memoria è ampia: si può optare per 256 GB, 512 GB o un impressionante terabyte di spazio di archiviazione, permettendo agli utenti di gestire senza problemi foto, video e app.

Specifiche tecniche del Mate 70 Pro Premium Edition

Passando alle specifiche tecniche, il Mate 70 Pro Premium Edition non si discosta dal design del precedente modello lanciato a novembre. Le dimensioni del dispositivo sono di 164,6 x 79,5 x 8,2 mm, con un peso di 221 grammi, rendendolo comodo da maneggiare. Il display è un LTPO OLED da 6,9 pollici, con una risoluzione di 1.316 x 2.832 pixel, un refresh rate adattivo che può raggiungere i 120 Hz e una notevole luminosità di picco fino a 2.500 nit, il che promette una esperienza visiva di alta qualità sia per il gaming che per la visione di contenuti multimediali.

All'interno, troviamo il processore Kirin 9020, supportato da una memoria RAM di 12 GB. Grazie alle opzioni di archiviazione da 256 GB fino a 1 TB, gli utenti possono archiviare ampie quantità di dati, senza doversi preoccupare della capienza. Sul fronte della fotografia, la fotocamera posteriore è composta da un sistema triplo: il sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine , un obiettivo ultra grandangolare da 40 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel con zoom ottico 3.5x. La fotocamera anteriore, invece, è dotata di 13 megapixel e di un sensore ToF 3D per il riconoscimento biometrico del volto.

Connettività e autonomia

In termini di connettività, il Mate 70 Pro Premium Edition si presenta ben attrezzato, supportando reti mobili 5G, 4G, 3G e 2G. Le funzionalità Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.2, GPS, NFC, IR e USB-C garantiscono una connettività versatile e veloce. Non manca, infine, un lettore di impronte digitali, integrato lateralmente per una facile accessibilità.

Anche l'autonomia è un aspetto degno di nota, grazie alla batteria da 5.500 mAh, capace di garantire una giornata intera di utilizzo intensivo. Supporta la ricarica rapida a ben 100 W tramite cavo e 80 W in modalità wireless, riducendo i tempi di attesa per ricaricare il dispositivo.

Differenze rispetto alla versione standard

Una differenza principale tra il Mate 70 Pro Premium Edition e il modello standard risiede nel processore. La variante premium monta una versione del Kirin 9020 meno potente, con un core a 2,40 GHz, tre core a 2,00 GHz e quattro core a 1,60 GHz, progettata per offrire prestazioni elevate senza compromettere l'efficienza energetica.

Resta da vedere se Huawei avviserà la clientela riguardo al lancio di questa edizione si espanderà ad altri mercati oltre a quello cinese. Gli appassionati e i potenziali acquirenti sono sempre più in attesa di ulteriori dettagli che possano chiarire il futuro di questo dispositivo sul mercato globale.