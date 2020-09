Huawei presenta il Watch GT 2 Pro con ottima autonomia e tante funzioni: dettagli e prezzi

Huawei ha appena ufficializzato un nuovo smartwatch. Si tratta del Watch GT 2 Pro, già trapelato in alcune indiscrezioni nelle ultime settimane e ora finalmente ufficiale. A prima vista si nota subito come il device sia di fatto il successore di Huawei Watch GT 2 che l’azienda con sede a Shenzhen ha lanciato sul mercato lo scorso anno.

Huawei Watch GT 2 Pro presenta un’ottima autonomia e una serie di funzioni molto interessanti e utili. Inoltre, la costruzione in titanio e vetro zaffiro conferisce al prodotto robustezza ed eleganza.

Venendo alle specifiche, il Watch GT 2 Pro è dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454×454 pixel, ed è inoltre alimentato con un processore Kirin A1 + STL4R9. Lo smartwatch è dotato di 4 GB di spazio di archiviazione e utilizza il supporto Bluetooth 5.1 per la connettività. A bordo del prodotto troviamo anche altri supporti, come GPS, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luce ambientale, sensore di pressione dell’aria, sensore capacitivo e sensore ottico della frequenza cardiaca.

Huawei afferma che Watch GT 2 Pro può durare fino a 14 giorni con una singola carica, anche se la durata può variare in base all’utilizzo. Dispone inoltre di resistenza all’acqua 5ATM e ricarica wireless.

Il corpo in titanio e il vetro zaffiro a cui facevamo riferimento in precedenza fanno sì che Huawei Watch GT 2 Pro abbia un aspetto da “top di gamma”. Si può scegliere tra più di 200 quadranti, con la possibilità di visionare dati completi e dettagliati per lo sci, lo snowboard e il golf. Huawei Watch GT 2 Pro è dotato di oltre 100 modalità sportive con 17 modalità professionali e 85 modalità personalizzate.

In più lo smartwatch è dotato anche di un sensore VO2 Max e di una funzione Route Back che aiuta l’utente a trovare la via del ritorno. Non possono mancare il monitoraggio SpO2 (saturazione ossigeno nel sangue, ndr) e quello relativo alla frequenza cardiaca, oltre al monitoraggio del sonno.

L’Huawei Watch GT 2 Pro ha un prezzo di 329 euro per la variante con cinturino sportivo e di 349 euro per la variante con cinturino classico. Lo smartwatch è disponibile nelle opzioni di colore Nebula Grey e Night Black e sarà in vendita alla fine di questo mese in Europa.

Fonte Gadgets360