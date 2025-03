HUAWEI presenta il nuovo smartphone Pura X: un foldable dallo schermo 16:10

HUAWEI ha recentemente lanciato in Cina il suo ultimo modello di smartphone pieghevole, il Pura X. Con un design innovativo e caratteristiche sorprendenti, questo dispositivo si distingue dalla concorrenza per il suo display con proporzione 16:10, una novità nel mercato dei foldable. Partendo da un prezzo di circa 1.037 dollari, al momento non ci sono conferme su quando il telefono sarà disponibile a livello globale.

Un design unico e funzionalità interessanti

Il HUAWEI Pura X è concepito come un modello flip, assumendo una forma compatta quando è piegato. Ma non appena si apre, il dispositivo rivela uno schermo pieghevole da 6,3 pollici con risoluzione di 2.120 x 1.320 pixel. Questa dimensione lo posiziona più vicino a un tablet che a uno smartphone tradizionale. Per fare un confronto, il Galaxy Z Flip 6 vanta un rapporto di aspetto di 22:9, quindi la configurazione di HUAWEI potrebbe sembrare insolita al primo sguardo.

La azienda ha enfatizzato che il formato 16:10 sia ottimale per lettura e video. Tuttavia, per quanto riguarda la visione di contenuti video, vi potrebbero essere delle limitazioni, dato che molte piattaforme non sono state progettate tenendo conto di un rapporto di aspetto del genere. Questo potrebbe portare a una visione con bande nere, un inconveniente a cui anche altri smartphone flip potrebbero andare incontro. Nonostante tutto, non si può negare che il multitasking a schermo diviso sul Pura X potrebbe offrire un’esperienza utente notevole.

Specifiche tecniche e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, il HUAWEI Pura X offre un display secondario da 3,5 pollici , che consente funzioni pratiche come effettuare telefonate, giocare o utilizzare applicazioni di messaggistica. Si spera che questo schermo offra prestazioni comparabili a quelle dei modelli della serie Motorola RAZR.

Tra le altre specifiche si annoverano una batteria da 4.720 mAh, ricarica cablata a 60W e ricarica wireless a 40W. Il dispositivo presenta inoltre una certificazione IPX8, che lo rende resistente all’acqua, e un sensore di impronte digitali laterale. HUAWEI, al momento, non ha rivelato quale chipset sia impiegato nel telefono. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP dotata di sensore RYYB, una fotocamera ultrawide da 40MP , una camera con zoom ottico 3.5x da 8MP e un sensore di colore da 1.5MP.

In aggiunta, HUAWEI ha presentato un’edizione limitata del Pura X, caratterizzata da una differente finitura sul retro, aumentando così le opzioni per i collezionisti.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di partenza del HUAWEI Pura X è fissato a 7.499 yuan per il modello con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Per il modello da 12GB e 512GB, il costo aumenta fino a 7.999 yuan . Per quanto riguarda l’edizione limitata, il modello con 16GB di RAM e 512GB di memoria sarà disponibile a 8.999 yuan , mentre quello da 16GB e 1TB avrà un prezzo suggerito di 9.999 yuan .

Mentre HUAWEI sta valutando la possibilità di distribuire il Pura X a livello internazionale, la comunicazione ufficiale è ancora in attesa e ci si aspetta una conferma al riguardo. Questo dispositivo, con le sue caratteristiche uniche e innovative, rappresenta una delle new entry più curiose dell’anno, richiamando alla mente il famoso LG Optimus Vu, ma in un contesto di smartphone pieghevoli.