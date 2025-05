Huawei presenta il MateBook Fold: il laptop pieghevole sottile come uno smartphone

In un’era sempre più digitale, dove la tecnologia si evolve a ritmo incalzante, Huawei ha recentemente svelato il MateBook Fold, un laptop pieghevole che promette di rivoluzionare l’uso quotidiano dei dispositivi portatili. Con uno spessore che sfiora la sottigliezza di uno smartphone, questo dispositivo rappresenta un passo significativo nell’innovazione tecnologica, mettendo in evidenza le ambizioni dell’azienda nel settore dei computer. La presentazione ha suscitato grande curiosità, soprattutto per le specifiche tecniche e le nuove funzionalità integrate, rendendo il MateBook Fold un protagonista nel mondo della tecnologia.

Design e caratteristiche tecniche del MateBook Fold

Il MateBook Fold si distingue per un design elegante e funzionale, con uno spessore di appena 7,3 mm quando è aperto e 14,9 mm quando chiuso. A titolo di confronto, il ThinkPad X1 Fold di Lenovo presenta uno spessore di 8,6 mm da aperto e 17,4 mm quando ripiegato. Questo prodotto è al momento disponibile solo in Cina, con un prezzo di vendita di circa 3.300 dollari, e non è ancora chiaro quando sarà lanciato a livello internazionale.

La peculiarità di questo laptop è il suo display OLED da 18 pollici, che si piega ad un angolo di 90 gradi, permettendo di formare uno schermo superiore da 13 pollici. Quest’innovazione, combinata con una tastiera digitale al posto di una fisica, offre una nuova esperienza d’uso che incontra le esigenze di mobilità degli utenti moderni. Con un peso contenuto di solo 1,16 kg, il MateBook Fold si pone come un dispositivo semplice da trasportare senza compromettere le prestazioni.

Con una risoluzione di 3.3K e una luminosità che raggiunge i 1600 nits, il display è progettato per garantire un’ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa. Inoltre, il laptop è equipaggiato con un massimo di 32GB di RAM e 2TB di memoria di archiviazione, assicurando che le prestazioni rimangano elevate anche durante l’esecuzione di più applicazioni simultaneamente.

HarmonyOS 5: il sistema operativo di Huawei per PC

Un altro aspetto degno di nota è l’introduzione di HarmonyOS 5, il sistema operativo sviluppato da Huawei specificamente per i dispositivi PC. Questa novità segna un’importante strategia dell’azienda, che ha visto limitazioni nell’accesso a Microsoft Windows a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. L’implementazione di HarmonyOS non è solo un modo per bypassare queste restrizioni, ma rappresenta anche una volontà di diversificazione e innovazione nel panorama tecnologico attuale.

Originariamente lanciato in ambito mobile, HarmonyOS ha trovato oggi applicazione nei PC, dimostrando così la versatilità e la capacità di adattamento dell’azienda. La presenza di questo nuovo sistema operativo sul MateBook Fold e sul MateBook Pro garantirà agli utenti una user experience fluida e intuitiva, in grado di accompagnarli nelle loro attività quotidiane, dalla produttività al divertimento.

Con l’arrivo del MateBook Fold e dell’HarmonyOS, Huawei sta chiaramente cercando di posizionarsi come un leader innovativo nella tecnologia dei laptop, cercando di attrarre utenti non solo in Cina, ma anche in altri mercati, dove la domanda di dispositivi portatili avanzati continua a crescere.

In un contesto di crescente competizione nel settore dei laptop e dell’informatica personale, l’innovazione e le nuove funzionalità implementate nel MateBook Fold potrebbero rappresentare un punto di svolta non solo per Huawei, ma per l’intero mercato.