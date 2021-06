Huawei sta pensando di cancellare il Mate 50: ecco perché

Nel 2013, come ricordano di certo i tanti fan della compagnia cinese, Huawei rilasciò sul mercato un nuovo top di gamma della serie P (in primavera) e un modello a marchio Mate in autunno. Da quel momento in poi sono stati molti i prodotti della serie Mate che hanno riscosso un certo apprezzamento nella clientela.

Tuttavia, l’ormai famoso “ban” inflitto dagli Stati Uniti all’azienda di Shenzhen, con tutte le conseguenze a cui Huawei ha dovuto far fronte (a cominciare dalla revoca della licenza da parte di Google, ndr), stanno costringendo lo storico marchio a fare a meno dei suoi prossimi dispositivi della serie Mate.

Una nuova voce, fatta trapelare dal portale Notebookcheck, afferma che Huawei è attualmente concentratissima sul cercare di offrire il meglio alla sua clientela, spingendo al massimo sul rilascio della serie P50 di prossima generazione. Per questo motivo, l’azienda cinese sarebbe disposta a saltare la prossima serie Huawei Mate 50.

Una scelta, come detto, che sembra inevitabile. Huawei, ad oggi, dispone di risorse limitate, pertanto l’idea della società asiatica è di concentrarsi su un top di gamma dando la migliore soddisfazione possibile agli utenti attuali. D’altronde, in molti si erano accorti di come la serie Huawei P50 sia in ritardo di almeno tre mesi e non sia ancora pervenuto alcun segnale che possa suggerire un rilascio imminente. E’ vero che la presentazione di Huawei P50 Pro è avvenuta all’inizio di questo mese, ma il celebre brand non ha menzionato le specifiche tecniche e non ha fatto riferimento ad alcuna data di lancio.

In più, non bisogna dimenticare che in questo momento Huawei ha anche un’altra priorità. Stiamo ovviamente parlando di HarmonyOS 2, il nuovo software che viene commercializzato come un nuovo sistema operativo ma che sembra essere in realtà uno scopiazzamento di Android. Sta di fatto che HarmonyOS ha già raggiunto 10 milioni di utenti attivi in ​​una settimana e potrebbe avere un ruolo centrale per il futuro del business consumer di Huawei.

Fonte Phone Arena